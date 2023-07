Lundgaard gagne sa première course en IndyCar à Toronto

Par Emmanuel Touzot 16 juillet 2023 - 21:57





Cette semaine, nous avions appris que Simon Pagenaud serait absent lors de la course de Toronto, remplacé par Tom Blomqvist, qui est pilote pour Meyer Shank Racing en IMSA. La pole position a été signée par Christian Lundgaard, devant Scott McLaughlin et Pato O’Ward. Blomqvist s’était rapidement mis dans le bain avec la 20e place au départ.

Lundgaard a conservé la tête au départ devant McLaughlin et O’Ward, qui ont défendu leurs positions. Dès les premiers virages, la course a été neutralisée après un accrochage impliquant Blomqvist, Benjamin Pedersen, Santino Ferrucci, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay et Jack Harvey.

Graham Rahal n’a pas été impliqué mais a été bloqué, et a contourné les lieux par une voie d’échappatoire. La course a été neutralisée une dizaine de tours à la suite de cet accident, qui a vu l’abandon de Blomqvist, Hunter-Reay, Pedersen et Harvey.

Le premier relais a été calme après cela, Alex Palou ayant été le principal agitateur de cette course, grâce à ses dépassements. Le leader du championnat avait raté sa qualification et avait dû s’élancer 15e. Devlin DeFrancesco a abandonné à la suite d’un problème de freins.

Les décalages stratégiques de certains pilotes sont devenus favorables quand Romain Grosjean est sorti de piste, abandonnant après un gros contact avec le mur. Il s’étonnait d’avoir perdu le volant des mains après un souci mécanique, mais était indemne.

Avant même la relance, un contact a eu lieu dans le peloton, envoyant Helio Castroneves en tête-à-queue. La course était de nouveau neutralisée, et le Brésilien abandonnait. De son côté, Palou, qui avait tapé Castroneves, avait un aileron légèrement abîmé.

De nombreux pilotes ont profité de cette interruption pour rentrer aux stands, et McLaughlin est resté en tête devant Scott Dixon, Rinus VeeKay, Palou puis Lundgaard, qui était le premier des pilotes étant repassés par les stands dans le classement.

Colton Herta suivait devant O’Ward, Will Power, Marcus Ericsson et Josef Newgarden. La course a repris à l’approche du 50e des 85 tours de la course.

VeeKay a été le premier des leaders à s’arrêter, avant McLaughlin puis Dixon, et ce dernier est ressorti le mieux placé de ce groupe. Palou est resté en tête, mais Lundgaard l’a dépassé pour reprendre la tête, puis s’est envolé en tête, comptant 5 secondes d’avance au 70e tour.

Palou continuait à tenir la deuxième place malgré son aileron abîmé, devant Herta, Power et Ericsson. derrière, Dixon remontait et se plaçait huitième à dix tours du but. Devant, Lundgaard dépassait les 7 secondes d’avance.

A 7 tours de l’arrivée, Palou a vu Herta, Power et Ericsson revenir sur lui, ses pneus étant fatigués. Cela a permis à Lundgaard de reprendre encore plus de marge, son avance dépassant les 10 secondes à 5 tours du but.

Le dernier coup de théâtre de cette course a été une panne d’essence de Will Power, alors qu’il se dirigeait vers un top 5 ! Mais rien n’est allé perturber le leader et poleman du week-end, qui a été impressionnant tout au long du week-end.

Christian Lundgaard s’est ainsi imposé avec une nette avance sur Palou et Herta. Palou en profite pour creuser encore davantage l’écart au championnat. Dixon est remonté jusqu’à la quatrième place, tandis que Newgarden complète le top 5.

McLaughlin suit devant Armstrong, O’Ward, Rahal et Rosenqvist qui complètent le top 10. Marcus Ericsson est 11e devant Agustin Canapino, qui a fait une belle course. Power se classe finalement 14e, tandis que Grosjean, avec sa sortie de piste, est 22e.