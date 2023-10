Le point sur les transferts IndyCar pour la saison 2024

Par Emmanuel Touzot 4 octobre 2023 - 09:47





L’intersaison de l’IndyCar entre dans sa partie la plus calme. Le calendrier de la saison 2024 est désormais connu, et il nous faudra certainement plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, pour connaître la composition du plateau de l’année prochaine.

Les grosses équipes ont signé leurs line-ups complets. Chip Ganassi Racing aura cinq voitures à temps complet pour Scott Dixon, Alex Palou, Marcus Armstrong et deux rookies, Linus Lundqvist et Kyffin Simpson.

Andretti Global a annoncé trois de ses quatre pilotes. Colton Herta et Kyle Kirkwood seront toujours de la partie, tandis que Marcus Ericsson remplacera Romain Grosjean dans la Dallara n°28. Le Français pourrait quant à lui rebondir chez Dale Coyne, qui devrait avoir un duo entièrement nouveau.

Penske Racing a prolongé son trio composé de Will Power, Josef Newgarden et Scott McLaughlin, tandis que McLaren a conservé Pato O’Ward et Alex Rossi, qui feront équipe avec David Malukas. Ce dernier a remplacé Felix Rosenqvist.

Le Suédois fera équipe avec Tom Blomqvist chez Meyer Shank Racing, qui a mis un terme à sa relation avec Simon Pagenaud, puisque le Français est toujours convalescent de son accident de Mid-Ohio début juillet.

L’équipe Rahal Letterman Lanigan a confirmé Graham Rahal et Christian Lundgaard, mais n’a pas annoncé le pilote de la n°30. Ed Carpenter Racing a confirmé Rinus VeeKay dans la n°21, mais personne dans la n°20. On ne sait pas non plus si la n°33 reviendra pour un programme sur ovale avec Ed Carpenter.

Juncos Hollinger Racing, qui a annoncé un partenariat technique avec McLaren, continuera avec Callum Ilott, et Agustin Canapino est pressenti pour une deuxième saison dans la monoplace n°78. Enfin, AJ Foyt a confirmé Benjamin Pedersen et devrait aussi conserver Santino Ferrucci dans la n°14.

A noter que deux pilotes sont déjà annoncés pour l’Indy 500. Helio Castroneves reviendra dans une troisième voiture de Meyer Shank Racing, tandis que Kyle Larson, champion 2021 de la NASCAR, disputera le célèbre doublé fin mai, avec l’Indy 500 chez McLaren et le Coca Cola 600 de la NASCAR à Charlotte, le soir avec son équipe Hendrick Motorsports.

Les transferts pour la saison 2024 d’IndyCar

Num. Équipe Pilote Moteur 14 A.J Foyt Enterprises ? Chevrolet 88 A.J Foyt Enterprises B. Pedersen Chevrolet 26 Andretti Global C. Herta Honda 27 Andretti Global K. Kirkwood Honda 28 Andretti Global M. Ericsson Honda 29 Andretti Global ? Honda 5 Arrow McLaren P. O’Ward Chevrolet 6 Arrow McLaren D. Malukas Chevrolet 7 Arrow McLaren A. Rossi Chevrolet 17 Arrow McLaren K. Larson * Chevrolet 8 Chip Ganassi Racing L. Lundqvist Honda 9 Chip Ganassi Racing S. Dixon Honda 10 Chip Ganassi Racing A. Palou Honda 11 Chip Ganassi Racing M. Armstrong Honda ? Chip Ganassi Racing K. Simpson Honda 18 Dale Coyne with HMD Motorsports ? Honda 51 Dale Coyne with Rick Ware Racing ? Honda 20 Ed Carpenter Racing ? Chevrolet 21 Ed Carpenter Racing R. VeeKay Chevrolet 77 Juncos Hollinger Racing Callum Ilott Chevrolet 78 Juncos Hollinger Racing ? Chevrolet 06 Meyer Shank Racing T. Blomqvist Honda 60 Meyer Shank Racing F. Rosenqvist Honda ? Meyer Shank Racing H. Castroneves * Honda 15 Rahal Letterman Lanigan Racing G. Rahal Honda 30 Rahal Letterman Lanigan Racing ? Honda 45 Rahal Letterman Lanigan Racing C. Lundgaard Honda 2 Team Penske J. Newgarden Chevrolet 3 Team Penske S. McLaughlin Chevrolet 12 Team Penske W. Power Chevrolet

* Ces pilotes n’ont signé que pour l’Indy 500 actuellement