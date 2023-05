Indy 500 : Palou signe la pole position , Rahal est éliminé

Par Emmanuel Touzot 22 mai 2023 - 00:00





Les qualifications de l’Indy 500 se sont terminées ce dimanche à Indianapolis, alors que plus de la moitié du plateau était déjà constituée depuis hier soir, lors de la première partie des qualifs, qui avait établi les places 13 à 30 pour la course.

La première séance qualificative du jour a été celle visant à établir qui seraient les pilotes qualifiés pour le top 6. La grosse surprise est venue de Santino Ferrucci, pilote pour l’équipe AJ Foyt, qui a signé le deuxième temps de cette séance à 12 pilotes.

C’est de nouveau Felix Rosenqvist qui a signé le meilleur run, avec une moyenne de 234,081 mph. Cela représente 376,936 km/h sur quatre tours, soit l’un des runs les plus rapides de l’histoire de l’Indy 500.

Rinus VeeKay, Alex Palou, Scott Dixon et Pato O’Ward étaient également qualifiés pour le Fast 6, soit deux voitures de Chip Ganassi Racing, deux McLaren, une voiture d’AJ Foyt et une voiture d’Ed Carpenter Racing.

On a donc connu à ce moment-là la composition des troisième et quatrième lignes de la grille. Aux septième, huitième et neuvième places, on retrouvera la McLaren d’Alexander Rossi, la Ganassi de Takuma Sato et l’autre McLaren de Tony Kanaan.

Sur la quatrième ligne de la grille de départ, on retrouvera Marcus Ericsson, dans la quatrième voiture de Ganassi, Benjamin Pedersen, le coéquipier de Ferrucci chez Foyt, et Will Power, qui a qualifié la seule Penske dans le top 12.

Quatre pilotes pour trois places

Par la suite, c’est la séance Last Chance qui a eu lieu, celle qui servait à déterminer quel pilote ne participerait pas à la course, puisqu’il y avait initialement 34 pilotes inscrits pour 33 qualifiés.

L’équipe Rahal avait connu une grande désillusion la veille avec la qualification définitive de la seule Katherine Legge, tandis que Jack Harvey, Christian Lundgaard et Graham Rahal allaient se disputer les places qualificatives restantes, tout comme le pilote de Dale Coyne, Sting Ray Robb.

Lundgaard s’est rapidement mis hors de danger, car son tour était plus rapide que celui de Sting Ray Robb. Harvey, également en difficulté lors des essais libres précédant cette séance, était de nouveau en difficulté, et Rahal est parvenu à lui passer devant.

Avec une énorme différence de vitesse entre les trois premiers et Harvey, ce dernier a donc décidé de relancer plusieurs runs. Ce qui semblait être sa dernière tentative s’est achevée à 0.1 mph de la qualification, face à Rahal.

Mais à 2mn30 de la fin de ce Last Chance, Harvey a demandé à faire un dernier run, pour tenter de se qualifier. Le pilote britannique a réussi de nouveau à faire un excellent troisième tour et a signé un run en 229.166 mph, contre 229.159 mph pour Rahal, qui voyait donc son aventure à l’Indy 500 2023 s’arrêter là.

Palou et VeeKay au-dessus du lot

Pato O’Ward a été le premier à s’élancer dans le Fast Six, et le Mexicain a établi un relais en 233.158 mph. Juste après lui, Scott Dixon a fait un premier tour à plus de 234, mais le Néo-Zélandais a perdu du temps dès son deuxième tour, et il a échoué à 0.007 mph de la moyenne du pilote McLaren.

Alex Palou a ensuite fait un run très rapide, avec un premier tour à plus de 235 miles par heure, et une moyenne sur les quatre tours de 234.217 mph, soit 376.855 km/h sur l’ensemble des quatre tours.

Rinus VeeKay s’est élancé quatrième, et le pilote néerlandais a lui aussi fait un premier tour au dessus des 235 miles par heure. Mais au terme de ses quatre boucles, il a échoué en 234.211, soit 0.006 mph de moins que Palou.

Santino Ferrucci était l’avant-dernier à faire son run, et il n’a pas réussi à faire un tour à 234 miles par heure, ce qui lui a valu une performance moins bonne que Palou et VeeKay. L’Américain a pris la troisième place provisoire en 233.661 mph.

Le dernier à s’élancer était Felix Rosenqvist, qui avait signé le meilleur temps la veille pour le compte d’Arrow McLaren. Mais lui non plus n’a pas réussi à monter aussi haut dans les vitesses moyennes, et avec un 234.11, il n’a pas réussi à faire mieux que troisième, repoussant toutefois Ferrucci en deuxième ligne. La première ligne sera donc occupée par Palou, VeeKay et Rosenqvist.