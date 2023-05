Indy 500, Qualifs : McLaren rit, Rahal Letterman Lanigan pleure

Par Emmanuel Touzot 21 mai 2023 - 00:12





La première partie des qualifications pour les 500 Miles d’Indianapolis a eu lieu ce samedi soir. Elle servait à qualifier les 12 meilleurs du peloton, qui se disputeront demain soir la pole position en deux séances, d’abord en éliminant les six moins bons, puis lors du traditionnel Fast Six, qui désignera le poleman et les deux premières lignes de la grille de départ.

Avant cela, les quatre derniers du classement de ce soir seront passés par le Bump Day, cette séance qui permettra à trois d’entre eux de se qualifier pour l’Indy 500, tandis que le moins rapide verra sa course s’arrêter là, et ne sera pas au départ dimanche prochain.

Parmi les 12 plus rapides, on retrouve les quatre McLaren, alors que Felix Rosenqvist a réalisé la troisième moyenne la plus rapide de l’histoire de l’épreuve, à 233.947 miles par heures, soit 376.421 km/h sur quatre tours.

Alexander Rossi est deuxième, Tony Kanaan sixième et Pato O’Ward huitième, et les quatre hommes joueront la pole demain. C’est aussi le cas des quatre pilotes de Chip Ganassi Racing, avec notamment Alex Palou troisième.

Scott Dixon est cinquième, Takuma Sato septième et Marcus Ericsson dixième. Outre ces deux équipes, on retrouve Rinus VeeKay, Santino Ferrucci, le rookie Benjamin Pedersen, et Will Power.

Rien ne va chez Rahal Lanigan Letterman

Et si McLaren a vu la vie en rose, l’équipe Rahal Laningan Letterman Racing a connu un cauchemar. Trois de ses quatre pilotes passeront par le Bump Day demain, et il s’agit en plus de ses trois titulaires.

La seule qualifiée est la pigiste Katherine Legge, qui revient en IndyCar après une longue absence, et a devancé ses équipiers Christian Lundgaard, Graham Rahal et Jack Harvey. Sting Ray Robb, de l’équipe Dale Coyne Racing, est également en ballotage défavorable.

Outre ces résultats, on connait donc les places 13 à 30 de la grille, soit les lignes 5 à 10, puisqu’il y a trois voitures par ligne. Romain Grosjean s’élancera 19e, et Simon Pagenaud 22e.

(NDR : Le classement ci-dessous comporte les pilotes qualifiés à leur place définitive. Katherine Legge est 30e mais le live timing officiel ne l’affichait pas à cette place.)