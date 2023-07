F2, Silverstone, Course sprint : Vesti domine sous la pluie

Par Camille Komaël 8 juillet 2023 - 15:08





Il a bien plu avant le départ de cette course sprint et même s’il ne pleut plus, la piste est trempée : les pilotes sont donc en pneus pluie et le tour de formation démarre derrière la voiture de sécurité. Dixième en qualifications hier, Vesti est en pole devant les Français Hadjar et Pourchaire. Après un deuxième tour de formation la décision est prise : le départ sera un départ lancé. Aucun changement notable n’a lieu lors de celui-ci, mais quelques mètres plus loin Iwasa est au ralenti tandis que Benavides est poussé de la piste par Novalak. Bearman a juste le temps de doubler Enzo Fittipaldi avant que la voiture de sécurité n’intervienne.

Iwasa a effectué un très long arrêt aux stands pendant la voiture de sécurité et revient en piste en dernière position, à un tour du pilote devant lui. Au re-start, Bearman passe Pourchaire au virage 3 et double Hadjar dans Stowe : voilà à présent les deux PREMA aux deux premières places. A la fin du sixième tour, Bearman commet une erreur, fait un 360 sur la piste, et cela permet à Hadjar de reprendre la deuxième place. En tête, Vesti a maintenant pris le large avec plus de cinq secondes d’avance.

Pourchaire parvient à doubler Bearman après son erreur, tandis que derrière eux Doohan s’est débarrassé de Fittipaldi, qui est maintenant aux prises avec Martins. Les deux hommes se livrent un beau duel côte à côte pendant plusieurs virages et pour l’instant Fittipaldi conserve l’avantage. Doohan met la pression sur Bearman, se porte à ses côtés... mais ne parvient pas encore à passer. Dans le même temps, Pourchaire dépasse Hadjar pour le gain de la deuxième place.

Vesti continue d’accroître son avance en tête alors que Doohan cherche toujours l’ouverture sur Bearman : l’Australien est encore une fois côte à côte avec le Britannique mais doit passer hors-piste pour éviter l’accrochage et se range de nouveau derrière la PREMA. L’incident est toutefois noté par les commissaires, sans que cela n’aille plus loin. Il reste cinq tours et tous deux - accompagnés de Fittipaldi, Martins et même Arthur Leclerc - reviennent sur Hadjar.

Bearman ne traîne pas et passe Hadjar tandis que Doohan a plus de mal et perd un temps précieux dans la bagarre. L’Australien est toutefois assez rapide pour rattraper Bearman en peu de temps et leur lutte reprend. Cette fois, Bearman craque et commet une erreur : non seulement Doohan passe, mais Hadjar et Fittipaldi également. Fittipaldi dépasse Hadjar et prend rapidement de l’avance sur le Français.

En tête, Vesti n’a jamais été inquiété et s’impose logiquement : il accroît ainsi son avance au championnat sur Pourchaire, deuxième aujourd’hui. Jack Doohan complète le podium, Fittipaldi termine quatrième. Derrière eux, Hadjar aura réussi à contenir un bouillant Bearman, rapide mais erratique. Martins et Leclerc empochent les derniers points.