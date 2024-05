F2, Imola, Course sprint : Colapinto, dernier tour gagnant !

Par Camille Komaël 18 mai 2024 - 15:13





Il fait beau à Imola cet après-midi, avec presque 25 °C dans l’air et une température de la piste qui dépasse les 47 °C. Dixième de la séance de qualifications, Amaury Cordeel est en pole de cette grille inversée, devant Colapinto et Paul Aron.

Colapinto manque son envol et Paul Aron en profite pour le dépasser mais aussi pour prendre la tête devant son coéquipier de chez Hitech, Cordeel. Derrière eux, c’est un véritable carnage : Hadjar et Stanek se touchent et s’accrochent et de nombreux concurrents se mettent en travers et se touchent afin d’essayer d’éviter les monoplaces. Outre Hadjar et Stanek, Hauger, Durksen et Fittipaldi abandonnent. Antonelli avait quant à lui totalement loupé son départ, ce qui l’a éloigné du grabuge mais il est à présent douzième. La caméra embarquée de Bortoleto nous montre le Brésilien réussir à passer entre les monoplaces sans dommage.

Paul Aron gère bien le re-start à l’entame du sixième tour et n’est pas inquiété par son coéquipier. Cordeel sort trop large à la fin de ce même tour, passe dans les graviers, et cela permet à Colapinto de passer. Au douzième tour Colapinto est revenu dans la zone DRS d’Aron, signant au passage le meilleur tour en course, mais les dépassements sont compliqués, comme on le voit avec Maloney qui bute sur Cordeel. Un train de voitures s’est d’ailleurs formé derrière le Belge.

Sur les dix derniers tours des écarts se sont creusés : on retrouve d’abord Aron et Colapinto, puis plus loin Cordeel et Maloney, et encore un peu plus loin Bearman, Bortoleto et Barnard. Enfin, à trois tours de l’arrivée, un dépassement ! Maloney surgit à l’extérieur de Cordeel et parvient à s’emparer de la troisième place. A l’entame du dernier tour, Colapinto profite d’un dernier virage mal négocié de Paul Aron et tente le tout pour le tout et imite la manœuvre de Maloney, mais d’une manière beaucoup plus musclée : le voilà en tête !

Colapinto remporte donc cette course sprint devant Paul Aron et Zane Maloney. Cordeel se classe quatrième devant Bearman, Bortoleto et Barnard. Le dernier point revient à Verschoor.