F2, Hungaroring, Qualifications : Iwasa écrase la concurrence et prend la pole

Par Camille Komaël 29 juillet 2022 - 19:03





Il fait beau aujourd’hui sur le circuit hongrois, et il faut en profiter car demain risque d’être pluvieux. L’unique séance d’essais libres s’est conclue sur le plus petit des écarts entre Doohan et Iwasa : un millième, à l’avantage de l’Australien ! A noter que Doohan a connu un problème sur sa voiture en fin de séance, pendant qu’Hauger sortait de la piste, sans trop de dommages.

Après les premiers tours lancés, ce sont les deux ART de Vesti et Pourchaire, dans cet ordre, qui occupent les deux premières places, devant Armstrong et Doohan. Le deuxième essai voit Drugovich s’emparer de la deuxième position tandis que Vips améliore pour se classer quatrième, alors qu’aucune des ART ne peut améliorer. A signaler de Doohan a vu son meilleur chrono annulé pour limites de la piste.

Alors que de nombreuses monoplaces sont rentrées aux stands, d’autres comme Iwasa choisissent de rouler avec moins de trafic, mais aucun ne se place aux avant-postes... jusqu’à ce que Caldwell ne surprenne tout le monde avec sa Campos et un chrono d’1.28.803, qui le place en pole provisoire !

Au moment où le Britannique rentre aux stands, les autres pilotes ressortent en pneus neufs pour se préparer à leurs dernières tentatives. Armstrong et Sargeant améliorent considérablement le temps de la pole provisoire, tournant tous deux dans les 1.28.3, avant que Pourchaire ne les sépare. Les chronos tombent pour tout le monde, et Caldwell chute au classement.

A cinq minutes du drapeau à damiers, il reste encore une tentative pour tout le monde (excepté Caldwell) et Drugovich prend la deuxième place devant Pourchaire. Mais c’est Iwasa qui va mettre tout le monde d’accord : en 1.27.930, le Japonais tourne plus de trois dixièmes plus vite que ses plus proches poursuivants !

La pole revient donc à Iwasa alors que c’est très très serré derrière lui : Armstrong, Drugovich, Pourchaire, Sargeant et Vips se tiennent en moins d’un dixième. Septième, Vesti est un peu plus loin, suivi par Hauger. Neuvième et dixième, Fittipaldi et Doohan se retrouveront en première ligne demain pour la course sprint.