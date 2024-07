F2, Hongrie, Course sprint : Verschoor gagne... mais est disqualifié

Par Camille Komaël 20 juillet 2024 - 19:47





La piste est sèche pour cette première course de F2 du week-end. Vendredi, c’est Paul Aron qui a signé la pole position : l’Estonien part donc dixième aujourd’hui avec la grille inversée, tandis que le dixième temps des qualifications - Richard Verschoor - occupe la pole du jour. Troisième sur la grille, Maloney cale lors du lancement du tour de formation et doit donc s’élancer des stands. Les pilotes ont fait d’intéressants choix stratégiques différents : Verschoor et Maini sont en pneus durs, mais Antonelli en pneus tendres. Sans surprise, l’Italien s’élance mieux qu’eux et il passe Maini au départ, bloquant ses roues au passage. Il mettra un peu plus de temps à doubler Verschoor, mais c’est chose faite à l’entame du quatrième tour.

Tandis que Martins et Hauger, eux aussi en pneus tendres, semblent vouloir préserver leurs pneus en suivant sagement leurs concurrents, Antonelli pousse pour creuser l’écart. Mais après une dizaine de tours, l’écart creusé sur Verschoor se réduit de nouveau, pendant que Hauger tente de doubler Martins, sans succès. On arrive à mi-course et les pneus tendres montrent leurs premiers signes de faiblesse : Hadjar passe ainsi Bortoleto alors que Verschoor est revenu dans la zone DRS d’Antonelli. L’Italien bloque une première fois ses roues, sans conséquence au classement, puis au tour suivant le pilote PREMA bloque encore ses roues au premier virage, et cette fois la punition ne se fait pas attendre : non seulement Verschoor et Maini s’engouffrent, mais tous les pilotes derrière vont suivre, Antonelli ayant trop abimé ses pneus.

Sans solution, bloquant encore une fois les roues sur le même plat, le pilote italien n’a d’autre choix que de rentrer aux stands et passer des gommes dures. Il reste à présent dix tours et Aron choisit ce moment pour entamer sa remontée vers les points en commençant par doubler Crawford. Pendant ce temps, les pneus tendres de Bortoleto également rendent l’âme et le Brésilien s’arrête lui aussi aux stands. En pneus tendres également, son compatriote Enzo Fittipaldi est en souffrance et essaie de se défendre face à Hauger : il y parvient dans un premier temps, permettant à Hadjar de passer Hauger. Mais le pilote MP Motorsport ne peut pas résister plus longtemps et Hadjar, puis Hauger le doublent. Après avoir bloqué ses roues, Fittipaldi crève et doit réaliser un tour avec un pneu en décomposition avant d’enfin pouvoir s’arrêter aux stands.

Aron est revenu dans les points en septime position pendant que derrière lui ça bataille fort : Bearman se retrouve pris en sandwich entre les deux DAMS de Correa et Crawford, et tous trois doivent faire un peu de hors-piste pour éviter l’accrochage. Devant, Verschoor remporte la course en piste... mais sera disqualifié quelques heures plus tard pour un fond plat trop fin. Cela arrive décidément souvent au pauvre Néerlandais ! C’est donc Maini qui s’impose devant Martins qui a bien géré ses pneus tendres, et Hadjar qui engrange de précieux points pour la course au titre. Hauger est quatrième devant Colapinto et Aron, les derniers points revenant à Barnard et Correa.