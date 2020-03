F2, Essais de Bahreïn, J2 : Daruvala meilleur temps

Deuxième journée d’essais sur le circuit de Bahreïn pour la F2 (et la F3). Sur une piste salie par le sable, les pilotes entament doucement la session matinale, avec Zhou en tête, mais très loin des meilleurs chronos possibles, en 1.46.041. Un premier drapeau rouge est brandi : c’est Nikita Mazepin qui a arrêté sa Hitech en piste. Quand la session reprend, c’est Ilott qui déloge son coéquipier de la première place, avant d’être battu par Markelov et son HWA.

Comme la veille, les équipes se concentrent sur les longs relais et le travail au sein du garage. C’est sur la fin de la session que les chronos se sont enfin améliorés, avec Mazepin et un chrono de 1.43.825, qui lui permet de terminer la matinée en tête, de très peu devant Ghiotto et Markelov.

La session de l’après-midi débute avec le vent, alors que le soleil se couche sur Sakhir. Les chronos sont d’entrée bien meilleurs que le matin : Nikita Mazepin se place une nouvelle fois en haut de la feuille des temps, en passant cette fois sous la minute 43 sur un tour.

Les débutants montrent les crocs : Daruvala et Tsunoda s’installent aux premières positions... mais bien vite les habitués de la catégorie reviennent aux avant-postes, avec Aitken, Ghiotto et Gelael qui tournent cette fois en 1 minute 41 secondes. Alors qu’il ne reste que trente minutes, c’est Sirotkin (qui rappelons-le ne devrait pas courir en F2 cette saison, il remplace Lundgaard pour ces essais) sur sa ART qui s’empare du meilleur chrono, battant de peu Zhou.

Mais dans les derniers instants, de nombreux pilotes s’élancent pour améliorer leur chrono : le trafic en piste est alors au maximum. C’est finalement Jehan Daruvala qui ressort gagnant, tournant en 1.41.260. L’Indien finit la journée en tête. Zhou est deuxième, Piquet troisième et Mick Schumacher quatrième. Sirotkin se classe en cinquième position, devant Aitken, Ilott, Matsushita, Drugovich et Shwartzman.