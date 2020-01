Evans signe la pole de l’E-Prix de Santiago du Chili

Après deux pole positions conquises par Alexander Sims en Arabie saoudite, le pilote BMW n’a pas réussi à réitérer sa performance au Chili, puisque c’est Mitch Evans qui s’élancera en pole position de l’E-Prix de Santiago.

Le Britannique a signé un temps de 1’04"827 et a devancé Maximilian Günther, qui a signé une belle performance pour BMW. Derrière eux, on retrouve Pascal Wehrlein et Felipe Massa, respectivement pour Mahindra et Venturi, qui ont signé le même chrono !

La belle performance du jour est à mettre au crédit d’Oliver Turvey, qui a amené sa NIO en superpole et s’élancera cinquième, devant Sébastien Buemi. Edoardo Mortara, premier non-qualifié pour la Superpole, sera septième devant les deux Mercedes de Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne.

La DS Techeetah d’Antonio Felix da Costa ferme le top 10 devant celle de Jean-Eric Vergne. La première Porsche, de Neel Jani, est 12e devant la première Audi de Daniel Abt.

Hormis Vandoorne, les pilotes du Groupe 1 ont souffert puisque André Lotterer s’élance 14e devant Sims et Sam Bird. Oliver Rowland est 22e devant Lucas di Grassi, tandis que Ma Qing Hua n’a pas pris part à la qualification après un accident en essais libres.