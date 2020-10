Dixon est champion 2020 d’IndyCar malgré la victoire de Newgarden

Scott Dixon a remporté le titre 2020 d’IndyCar grâce à une troisième place, alors que Josef Newgarden a remporté la course. Ce dernier devait s’imposer ou terminer deuxième pour être champion, mais la troisième place du Néo-Zélandais ne lui a laissé aucune chance.

Dès les premiers virages, Josef Newgarden s’est montré agressif en tentant d’aller chercher Sébastien Bourdais. Le deuxième du championnat a finalement gardé sa huitième place du départ, alors que son rival, Scott Dixon, ne prenait aucun risque et restait lui aussi 11e.

Will Power a conservé la tête de la course pendant les premiers tours, avant de manquer un virage et de concéder la tête de la course à Alexander Rossi. Colton Herta est passé à son tour alors que l’Australien était en difficulté.

Un accrochage entre Felix Rosenqvist et Santino Ferrucci a obligé le pilote Ganassi à repasser aux stands avec une crevaison, harponné par l’Américain après l’avoir dépassé par l’extérieur.

La première vague d’arrêts aux stands a permis à Dixon de revenir à deux places de Newgarden, qui a ensuite passé Power, non sans un accrochage manqué de peu entre les deux pilotes Penske.

Mais la course difficile de Power allait s’interrompre au 37e tour après un contact avec le mur qui a brisé sa suspension. La course était relancée au 41e tour mais interrompue de nouveau au bout de quelques secondes, après que Ferrucci a percuté le mur.

La relance suivante n’était pas plus calme avec un accrochage entre deux rookies, Rinus VeeKay, et le débutant Scott McLaughlin, qui faisait sa première apparition en IndyCar après son troisième titre consécutif en Supercars australien.

La course reprenait au 53e tour et Rossi conservait la tête devant Herta, Hinchcliffe et Newgarden. Derrière, Dixon dépassait Andretti et Rahal, tandis que les contacts étaient nombreux dans le peloton, lors d’un restart animé.

Newgarden s’est ensuite arrêté, tout comme les leaders, avant que la course ne soit de nouveau interrompue après la sortie de piste de celui qui menait la course avant d’effectuer son arrêt, Rossi ! Parti en tête-à-queue, l’Américain a abîmé son aileron avant et sa suspension arrière droite, causant son abandon et une neutralisation.

A la relance, Palou a dépassé Herta, mais c’est surtout Newgarden qui a pris la tête, tandis que Dixon a réagi immédiatement en allant chercher la troisième place... juste avant une nouvelle neutralisation !

Percuté, Marco Andretti allait s’échouer contre le mur et sa course s’arrêtait là. Pendant la neutralisation, la pluie se mettait à tomber, et la voiture de sécurité tombait en panne d’essence !

La course était relancée avec 15 tours à disputer, et Newgarden conservait la tête devant O’Ward, qui passait Herta. Celui-ci sortait de piste et laissait la troisième place à Dixon, devant un remarquable Sébastien Bourdais, pour l’équipe AJ Foyt Racing.

La fin de course a été plus calme, et Newgarden est allé s’imposer devant Pato O’Ward et Dixon, qui conclut la saison sur un podium pour aller fêter le titre, son sixième en carrière !

Le Néo-Zélandais a mené toute la saison après avoir gagné les trois premières courses cet été, et c’est donc une sixième couronne après 2003, 2008, 2013, 2015 et 2018, les années de ses cinq premières couronnes.

Newgarden aura tout tenté, lui qui avait été champion en 2017 et 2019, mais il échoue à 16 points du pilote de Chip Ganassi.

Sébastien Bourdais termine la saison sur une bonne note avec la quatrième place, qui est de loin le meilleur résultat de son équipe cette saison ! Hunter-Reay est cinquième devant Pagenaud, Ericsson, Kimball, Rahal, et Sato.

Au championnat, Dixon devance finalement Newgarden et Herta, à 100 points du vice-champion, ce qui montre la performance des deux leaders. O’Ward termine quatrième du classement final à cinq points de Herta, et devant Power. Simon Pagenaud termine huitième du classement final.