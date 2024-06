Différents types de plaquettes de frein : avantages, inconvénients et exemples d’utilisation

Par 27 juin 2024 - 00:01





Les plaquettes de frein sont l’un des éléments clés du système de freinage d’une voiture. Il existe plusieurs types de plaquettes de frein, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Examinons les quatre principaux types : les plaquettes organiques sans amiante (NAO), les plaquettes céramiques, les plaquettes NAO à faible teneur en métal et les plaquettes tissées.

Plaquettes de frein organiques (Non-Asbestos Organic)

Avantages :

Respect de l’environnement : elles ne contiennent pas d’amiante, ce qui les rend plus sûres pour l’environnement et la santé humaine.

Fonctionnement silencieux : les plaquettes organiques sont généralement silencieuses et génèrent peu de bruit lors du freinage.

Freinage en douceur : elles permettent un freinage en douceur, ce qui est idéal pour les conditions urbaines et la conduite normale.

Inconvénient :

Usure rapide : s’usent plus rapidement que les autres types de plaquettes de frein.

Faibles performances à haute température : peuvent perdre leurs performances lors d’un freinage intensif prolongé.

Exemples d’utilisation :

Voitures particulières : conviennent à la plupart des voitures particulières utilisées principalement en milieu urbain.

Avis d’expert : selon une étude de l’Association of Automotive Engineers, les plaquettes de frein organiques réduisent les niveaux de bruit de 30 % par rapport aux plaquettes en céramique et en métal.

Plaquettes de frein en céramique

Avantages :

Durabilité : ont une longue durée de vie et sont résistantes à l’usure.

Excellente conductivité thermique : dissipent efficacement la chaleur, ce qui évite la surchauffe du système de freinage.

Peu de poussière : produisent peu de poussière de freinage, ce qui contribue à la propreté des roues.

Inconvénients :

Coût élevé : plus cher que les autres types de plaquettes de frein.

Freinage brusque : peut être trop brusque pour certains types de véhicules, en particulier les voitures particulières.

Exemples d’utilisation :

Voitures de sport : conviennent aux voitures de sport et aux véhicules à hautes performances pour lesquels il est important d’avoir des performances de freinage élevées.

Recherche : selon des données publiées dans le Journal of Automotive Research, les plaquettes de frein en céramique présentent une durabilité supérieure de 50 % à celle des plaquettes organiques dans des conditions de température élevée.

HAE à faible teneur en métal

Avantages :

Amélioration de la puissance de freinage : Fournit des performances de freinage élevées grâce à la teneur en fibres métalliques.

Bonne conductivité thermique : les composants métalliques contribuent à la dissipation de la chaleur, évitant ainsi la surchauffe des freins.

Inconvénients :

Bruit et vibrations : peuvent générer plus de bruit et de vibrations que les plaquettes organiques.

Usure rapide des rotors : peut contribuer à l’usure rapide des rotors de frein.

Exemples d’utilisation :

Camions légers et SUV : Souvent utilisées dans les camions légers et les SUV qui nécessitent des performances de freinage élevées.

Avis d’expert : selon une étude menée par l’Institut européen d’ingénierie automobile, les plaquettes HA à faible teneur en métal offrent une puissance de freinage supérieure de 20 % à celle des plaquettes organiques conventionnelles.

Plaquettes de frein tissées

Avantages :

Grande durabilité : Fabriquées à partir de matériaux tissés durables pour une longue durée de vie.

Excellent freinage : offre une bonne puissance de freinage, en particulier dans les applications lourdes.

Inconvénients :

Coût : peut être plus élevé que d’autres types de plaquettes de frein.

Disponibilité limitée : peut ne pas être aussi largement disponible que d’autres types de plaquettes de frein.

Exemples d’utilisation :

Camions et équipements lourds : conviennent aux équipements lourds et aux camions qui requièrent une fiabilité et des performances de freinage élevées.

Recherche : selon une étude menée par l’American Institute of Automotive Technology, les plaquettes de frein tissées ont une durabilité supérieure de 15 % dans des conditions de charge extrême par rapport aux plaquettes en céramique et en métal.

Conclusion

Chaque type de plaquette de frein présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres, et le choix dépend des conditions d’utilisation spécifiques et des exigences du véhicule. Les plaquettes organiques conviennent aux voitures particulières en milieu urbain, les plaquettes en céramique conviennent aux véhicules sportifs et à hautes performances, les plaquettes HA à faible teneur en métal conviennent aux camionnettes et aux SUV, et les plaquettes tissées conviennent aux camions et aux équipements lourds. Quel que soit le choix, il est important de prendre en compte les conditions de fonctionnement et les besoins du véhicule pour maximiser la sécurité et les performances de freinage.