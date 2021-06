Deuxième à l’Indy 500, Palou est partagé : ’Ca fait mal mais je suis fier’

Alex Palou a pris les rênes du championnat IndyCar après une très belle deuxième place lors des 500 Miles d’Indianapolis. Le pilote Ganassi Racing était proche de la victoire mais n’a pas pu résister à l’expérimenté Helio Castroneves, qui a rempoté son quatrième Indy 500.

"C’était très serré, Helio a fait un super travail" a déclaré l’Espagnol, qui était frustré d’échouer si près de la victoire. "Ca fait mal, mais je suis super fier. Super fier de l’équipe de la voiture numéro 10, de faire partie de cette équipe. Félicitations à Honda pour la victoire, et évidemment à Helio."

"Ganassi Racing avait les meilleures voitures en course, j’ai fait de mon mieux mais Helio a fait une course très propre. Je reviendrai l’an prochain et j’ai beaucoup appris. C’était la voiture la plus rapide, et je tirerai des leçons de cette course."

Palou était en tête de l’épreuve mais à trois tours du but, Castroneves l’a dépassé après une belle aspiration dans la ligne droite de départ/arrivée. Le pilote Ganassi pensait pouvoir reprendre son bien, mais n’a finalement pas réussi, le Brésilien ayant pris l’aspiration de pilotes retardataires.

"J’ai pensé que j’aurais une autre chance, mais ce n’était pas le cas, c’est comme ça. Je voulais rester en tête, la voiture y était très bonne, mais ce n’était pas notre tour. Nous sommes fiers de terminer deuxièmes et on va se tourner vers Détroit."