Bahreïn, Qualifications : Ilott signe sa cinquième pole de la saison

Au terme d’une séance d’essais libres perturbée par deux drapeaux rouges dans les quinze première minutes (Markelov et Sato sont tous deux partis en tête à queue dans le dernier virage), c’est Nikita Mazepin qui avait été le plus rapide, devant les Carlon de Daruvala et Tsunoda.

Pour cette séance de qualifications, c’est Marcus Armstrong qui signe le premier chrono de référence, en 1.42.052. Mais Callum Ilott, toujours présent devant en qualifications cette saison, ne tarde pas à prendre la pole provisoire en améliorant le meilleur temps d’une demie seconde. Yuki Tsunoda part en tête à queue au virage 12 et tente de repartir mais cale, entraînant un drapeau rouge. Troisième au championnat, le Japonais n’a pas pu signer de chrono et partira dernier.

Drugovich et Ticktum semblent aussi très en forme et se place derrière Ilott, mais à une distance respectable. Mazepin n’avait pas pu signer de chrono lors de la première partie de cette séance de qualification, mais le Russe se rattrape après avoir chaussé de nouveaux pneus et se place en septième position. Les PREMA sont en difficulté et Mick Schumacher ne peut faire mieux que dixième, pendant que son équipier Robert Shwartzman est à plus d’une seconde d’Ilott. Au contraire, les MP Motorsport font bonne figure puisqu’en plus de la deuxième place de Drugovich, Giuliano Alesi se hisse au sixième rang !

Mais Alesi connait des soucis mécaniques et doit se garer en bord de piste : le drapeau rouge est de nouveau brandi, et comme il ne reste qu’un peu plus d’une minute au chrono, il est décidé d’arrêter ici ces qualifications.

Callum Ilott partira donc en pole demain, mais surtout il empoche les quatre points qui vont avec cette première place sur la grille de départ. Drugovich sera à ses côtés, devant Ticktum et Armstrong. Zhou s’élancera cinquième devant Alesi et Mazepin, tandis que Daruvala, Lundgaard et Schumacher sont aussi dans le top 10.