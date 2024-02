62 voitures, 14 constructeurs : la liste des engagés pour les 24h du Mans !

Par Franck Drui 19 février 2024 - 12:14





Ce week-end, les concurrents du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) prendront la piste pour le Prologue du Qatar. Ces 37 voitures seront complétées, en juin prochain, par 25 concurrents. Découvrez la liste ci-dessous !

Le samedi 15 juin prochain, à 16h, les 24 Heures du Mans, 4e manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, s’élanceront devant des tribunes pleines. Après avoir dévoilé le programme de l’épreuve et les concerts, il est désormais temps de connaître le plateau !

Une nouvelle fois, l’épreuve fait le plein d’engagés puisque 62 voitures s’affronteront sur la piste. Le plateau est composé de 23 Hypercars, 16 LMP2 et 23 LMGT3. Sept équipes sont présentes sur la liste des réservistes. Si la liste des 186 pilotes au départ n’est pas encore complète, on recense néanmoins 12 anciens vainqueurs au classement général (11 en Hypercar, un en LMGT3), ainsi que trois pilotes féminines.

Hypercar

Au sein de la catégorie reine s’affronteront neuf marques différentes : Ferrari, Toyota, Cadillac, Peugeot, Porsche, Alpine, Lamborghini, BMW et Isotta Fraschini. Après avoir triomphé et signé son 10e succès manceau à l’occasion du centenaire en juin dernier, la firme de Maranello se prépare à affronter une concurrence accrue. Toyota cherchera à prendre sa revanche, tandis que Cadillac, Porsche et Peugeot tenteront de capitaliser sur l’expérience acquise ces derniers mois. Alpine et Lamborghini nourrissent de grandes ambitions pour les débuts de l’A424 et de la SC63. De son côté, Isotta Fraschini fait figure de novice dans cette catégorie et tentera de jouer les trouble-fêtes.

LMP2

En LMP2, 16 équipages seront sur la grille de départ, dont six mélangeant des pilotes professionnels et amateurs. Cette catégorie, particulièrement relevée et équilibrée, promet un grand suspense pour la victoire. L’expérience acquise en European Le Mans Series ou en Asian Le Mans Series pourrait s’avérer décisive, puisque l’ensemble des équipes ne disputera pas le WEC cette année.

LMGT3

Grande nouveauté 2024, le LMGT3 vient remplacer le LMGTE. Pour l’occasion, les GT3 offriront au public une grille XXL, composée de 23 voitures de neuf marques prestigieuses : Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren et Porsche. Les Iron Dames, trio composé de pilotes féminines, font partie des favorites pour la victoire en Sarthe, après une saison 2023 historique marquée, notamment, par leur triomphe lors des 8 Heures de Bahreïn. Au sein de cette catégorie, notons la présence de la légende Valentino Rossi, engagé sur une BMW M4 GT3 du team WRT.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Rarement, dans leur histoire, les 24 Heures du Mans n’avaient connu un tel plateau. Pour cette 92e édition, 4e manche du WEC, les plus grands constructeurs de la planète se sont donné rendez-vous en Sarthe pour disputer une course qui s’annonce mémorable. Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires et les teams engagés, qui nous permettent de vivre l’une des périodes les plus palpitantes de l’histoire du sport automobile."

Mohammed Ben Sulayem, Président de la FIA : "Les 24 Heures du Mans sont l’une des épreuves les plus emblématiques de l’histoire du sport automobile et constituent depuis toujours le point d’orgue de la saison du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. L’année dernière, j’ai eu le plaisir d’assister à cette fantastique course à l’occasion de son centenaire et j’attends avec impatience l’édition de cette année, alors que nous célébrons les 120 ans de la FIA. La liste des engagés semble incroyablement solide, avec 23 Hypercars de 9 constructeurs différents à la tête d’un plateau de 62 voitures et 23 LMGT3 promettant une bataille ultra-compétitive dans les rangs GT. Les courses d’endurance se portent aujourd’hui très bien et cette liste des engagés prouve qu’une bonne approche réglementaire suscite un vif intérêt et favorise une compétition intense."

Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA : "L’annonce de la liste des engagés aux 24 Heures du Mans est toujours un moment très spécial et c’est encore le cas cette année. Les engagements sont incroyablement riches, tant en termes de nombre que de qualité. Les chiffres dans les catégories Hypercar et LMGT3 sont tout simplement impressionnants. Cette participation est peut-être la plus forte de tous les temps pour la victoire au classement général et pour les places en GT. L’arrivée d’une importante représentation de LMP2 dans la mêlée offrira également aux fans une raison supplémentaire de suivre cette course et de se divertir. Nous sommes prêts pour une nouvelle édition mémorable, cela ne fait aucun doute."

Frédéric Lequien, Directeur Général de Le Mans Endurance Management : "L’édition des 24 Heures du Mans 2024, quatrième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, s’annonce spectaculaire. Les 14 constructeurs engagés en WEC cette saison seront rejoints par les équipes ayant gagnées leurs invitations, pour réunir le plus beau plateau que l’on puisse imaginer. Après les célébrations mémorables du Centenaire l’année dernière, je suis convaincu que Le Mans sera l’une des courses les plus passionnantes de la saison 2024."