24h de Daytona : Victoire de l’équipe Meyer Shank Racing

C’est l’équipe Meyer Shank Racing qui s’est imposée hier lors des célèbres 24h de Daytona, avec au volant de l’Acura ARX-05 le Français Simon Pagenaud qui était accompagné par Helio Castroneves, Oliver Jarvis et Tom Blomqvist.

La course a été assez animée et faite de rebondissements. La Cadillac numéro 48 pilotée par Kamui Kobayashi ou encore Jimmie Johson a par exemple brillé en début de course avant de connaître des soucis mécaniques.

La journée ne fut décidément pas simple pour Cadillac puisque la numéro 1 pilotée par Sébastien Bourdais, Scott Dixon et Alex Palou a elle aussi subi des problèmes de fiabilité et termine finalement dernière de sa catégorie après avoir un temps mené. Notons d’ailleurs que la numéro 2 de Kevin Magnussen et Marcus Ericsson n’a connu guère plus de réussite.

Le doublé était assuré pour Acura en catégorie DPi avec la deuxième place de l’équipe Wayne Taylor Racing, où l’on retrouvait notamment Alexander Rossi ou encore Will Stevens. Cadillac devait ainsi se contenter des troisième et quatrième places dans cette catégorie.

En LMP2, c’est Dragonspeed qui s’est imposée, avec au volant Colton Herta ou encore Patricio O’Ward, les jeunes talents de l’Indycar.

Enfin, côté LMP3, c’est l’équipage de Riley Motorosport qui l’a emporté au volant d’une Ligier JS P320.