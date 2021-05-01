1 May 2021
F1 - Portugal GP 2021 - Starting grid
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|Penalty
|01
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:18.722
|1:18.458
|1:18.348
|---
|02
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:18.857
|1:17.968
|1:18.355
|---
|03
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:19.485
|1:18.650
|1:18.746
|---
|04
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:19.337
|1:18.845
|1:18.890
|---
|05
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:19.309
|1:18.813
|1:19.039
|---
|06
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:19.092
|1:18.586
|1:19.042
|---
|07
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:18.794
|1:18.481
|1:19.116
|---
|08
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:19.373
|1:18.769
|1:19.306
|---
|09
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:19.464
|1:19.052
|1:19.375
|---
|10
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:19.403
|1:18.970
|1:19.659
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|11
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:19.797
|1:19.109
|---
|12
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:19.410
|1:19.216
|---
|13
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:19.728
|1:19.456
|---
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:19.684
|1:19.463
|---
|15
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:19.748
|1:19.812
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|16
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:19.839
|---
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:19.913
|---
|18
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:20.285
|---
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:20.452
|---
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:20.912
|---
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