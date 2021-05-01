Portugal GP || May 2 || 15h00 (Local time)

F1 - Portugal GP 2021 - Free Practice 3

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1 May 2021 - 14:04
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:18.489 21
02 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:18.725 21
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:18.820 19
04 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:18.840 25
05 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:18.860 19
06 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:19.001 23
07 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:19.050 24
08 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:19.272 18
09 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:19.374 25
10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:19.415 26
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:19.485 25
12 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:19.582 19
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:19.588 23
14 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:19.949 20
15 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:20.033 22
16 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:20.090 17
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:20.127 18
18 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:20.214 21
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:20.681 19
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:20.690 20

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