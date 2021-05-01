1 May 2021
F1 - Portugal GP 2021 - Free Practice 3
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:18.489
|21
|02
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:18.725
|21
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:18.820
|19
|04
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:18.840
|25
|05
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:18.860
|19
|06
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:19.001
|23
|07
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:19.050
|24
|08
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:19.272
|18
|09
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:19.374
|25
|10
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:19.415
|26
|11
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:19.485
|25
|12
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:19.582
|19
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:19.588
|23
|14
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:19.949
|20
|15
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:20.033
|22
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:20.090
|17
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:20.127
|18
|18
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:20.214
|21
|19
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:20.681
|19
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:20.690
|20
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