Max Verstappen, dont la patience semble être mise à l’épreuve chez Red Bull, n’exclut pas de quitter l’équipe autrichienne pour rejoindre, un jour, les équipes de pointe que sont Mercedes ou Ferrari et qui représentent selon lui un pan de l’histoire de la F1.

"Je sais que Ferrari a une grande histoire en Formule 1" reconnaît le Néerlandais.

"C’est pareil pour Mercedes, d’ailleurs. Très honnêtement, je ne veux que piloter la meilleure voiture possible, la couleur m’importe peu".

Verstappen précise toutefois que même s’il envisage un potentiel départ, il est actuellement concentré sur ses performances avec Red Bull.

"Je crois en la force de Red Bull, nous sommes sur la bonne voie, la voiture et le moteur progressent constamment".

Déjà unanimement reconnu pour sa pointe de vitesse, le pilote de 19 ans est également réputé pour sa capacité à dépasser et sa rugosité en piste, comme a pu le constater Sebastian Vettel à plusieurs reprises, ce qui a particulièrement agacé l’Allemand.

"Ils peuvent m’appeler comme ils le veulent, Mad Max ou autrement. Je pense qu’en piste, il faut savoir être un con. Regardez Michael Schumacher ! Au final, un pilote de F1 doit savoir comment gagner des courses et des titres et non comment être un bon gars. Je n’attends pas de Sebastian qu’il m’envoie une carte de vœux ou qu’il m’invite à son anniversaire".

Verstappen pense d’ailleurs que battre son équipier est un objectif bien plus constructif.

"Daniel représente un plus grand défi pour moi. Quand les deux pilotaient dans la même équipe en 2014, Daniel était meilleur".