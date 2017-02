Lewis Hamilton pense que l’avenir de la Formule 1 réside dans sa capacité à rapprocher le sport des fans et donc à construire des circuits plus proches des grandes villes ou au sein même des grandes villes.

Pour le pilote Mercedes, c’est une des voies à suivre pour redonner plus de popularité à la F1.

"Je pense que l’avenir est vraiment aux circuits urbains. C’est ce que je crois," lance-t-il.

"J’espère qu’ils vont introduire plus de circuits en ville. Un circuit à New York serait fascinant ! Les Etats-Unis sont tellement énormes dans ce monde et nous n’avons qu’un seul Grand Prix là-bas."

Hamilton s’explique davantage sur son souhait de voir plus de circuits en ville.

"Je ne suis pas vraiment un fan de la plupart des nouveaux circuits que nous avons eu. Certains d’entre eux sont très loin en dehors des villes, les gens doivent faire un long trajet pour s’y rendre."

"Prenons l’exemple de la Chine. Shanghai est une ville géniale, avec tellement d’habitants. Mais le circuit est très loin. Ce circuit est super mais je ne comprends pas pourquoi ils l’ont construit si loin de la ville."

Et le résultat ? La plupart des tribunes sont vides...