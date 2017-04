Malgré des performances peu réjouissantes, McLaren n’a pas vécu le cauchemar prédit à Melbourne et Fernando Alonso a même tenu tête à Esteban Ocon durant la majeure partie de la course. Une réussite qui pousse Bob Fernley, directeur adjoint de Force India, à se méfier du potentiel de McLaren.

"J’ai été surpris" précise Fernley. "Melbourne est un circuit difficile au niveau des dépassements, on ne peut pas franchement le comparer, mais nous avons eu un sacré travail car nous n’arrivions pas à dépasser la McLaren. Il leur manque de la puissance mais ils ne sont pas si loin, on ne pouvait tout simplement pas passer".

Pour l’Anglais, le moteur est clairement le point faible de l’équipe de Woking et si les rumeurs d’un retour dans le giron de Mercedes s’avéraient fondées, il pense que McLaren pourrait redevenir extrêmement compétitive.

"On verra comment les choses évoluent, il y a sûrement du chemin avant que ça se réalise, et quand bien même ça se réalisera, il faudra encore effectuer la transition. Cette saison sera sûrement problématique, selon le nombre de courses lors desquelles McLaren sera touchée par des problèmes".

Légèrement en deçà des Williams et Toro Rosso avec lesquelles il espérait que Force India lutte, Fernley a également admis sa surprise face au rythme affiché par Romain Grosjean et sa Haas en qualifications et en tout début de course.

"Ils ont surpris mais on les avait déjà observés à Barcelone. La régularité va être la clé pour eux car c’est l’un de leurs points forts. Je pense que Toro Rosso et Williams ont également ce point fort, tout comme nous, et je pense que c’est entre toutes ces équipes que se situera la vraie bataille" conclut Fernley.