Le frère de Sebastian Vettel, Fabian, a fait ses premiers pas ce week-end dans le sport automobile professionnel.

Âgé de 18 ans, Fabian Vettel est engagé dans la coupe Audi Sport TT Cup, en lever de rideau des courses DTM.

"Je m’attendais à un certain niveau d’intérêt concernant ma participation à un championnat, mais pas aussi extrême ! Je peux néanmoins gérér ça," concède le frère de Sebastian, après son premier week-end à Hockenheim.

"Je peux bien sûr compter sur mon frère, qui me soutient. C’est un point de contact évident pour moi, je ne peux guère trouver de meilleure personne et plus expérimentée que lui pour m’aider."

"Cependant, je tiens à le souligner, j’ai envie de tracer ma propre route. Je veux parler à des gens, des sponsors, pour disposer par moi-même de mon propre budget nécessaire pour courir."

"La famille est là pour moi, mais, avec mon père, je veux le faire aussi normalement que possible, comme tout autre pilote."

Pas question donc d’accepter un seul euro de la part de son frère ?

"Pas un !" conclut Fabian Vettel.