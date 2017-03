La séance du jour est particulière puisqu’en plus de marquer la fin de la première semaine d’essais hivernaux, c’est la journée qu’ont conjointement choisi Pirelli et les équipes pour arroser artificiellement le circuit catalan de 250 000 litres d’eau et ainsi tester les gommes rainurées, pluie et intermédiaire.

La matinée commence bien pour McLaren puisque Vandoorne sort et aligne les tours durant la première heure. C’est également le cas de Romain Grosjean, tous les pilotes sont équipés des pneus les plus rainurés. En revanche, malgré la température peu élevée de la piste, celle-ci devrait sécher rapidement et les temps descendent assez vite.

La Toro Rosso prend la piste mais rentre au garage après un seul tour. Des doutes apparaissent sur le bloc Renault et la petite Scuderia décide de le changer. Une perte de temps dont elle se serait bien passée pour les seules heures d’essais en pneus rainurés.

Quant à Mercedes, le constat est encore pire puisque la W08 de Lewis Hamilton connaît son premier problème technique au niveau du système électrique et se retrouve coincée dans son garage. Force India ne sort pas non plus et semble attendre, bizarrement, que la piste sèche. Les pilotes se plaignaient de l’absence de corrélation entre ces essais et les vraies conditions de pluie lors de week-ends de course et toutes les équipes ne jouent pas le jeu. Dommage, car ce sont le spectacle mais aussi la sécurité lors des courses en conditions difficiles qui sont en jeu.

Les chronos ne sont pas franchement significatifs dans de telles conditions puisqu’ils s’améliorent au fur et à mesure de la progression de la piste. Les pilotes chaussent les gommes intermédiaires et de manière surprenante, la McLaren ne sort plus de son garage après ses relais en pneus pluie.

La Mercedes de Lewis Hamilton est toujours bloquée au garage, tout comme la Force India et la Toro Rosso, tandis que les autres équipes tournent sans relâche. Max Verstappen et Kimi Räikkönen se relaient en haut du classement et à une demi-heure du terme de la séance, le Finlandais explose le chrono du pilote Red Bull en chaussant des pneus… tendres !

Les essais des pneus pluie sont donc bien terminés puisque Pirelli a annoncé que la piste ne sera pas mouillée de nouveau à la pause, et c’est à ce moment-là que Sergio Pérez prend la piste, en pneus intermédiaires. Lewis Hamilton peu après midi qu’il ne tournera pas aujourd’hui, alors que l’on devrait voir Valtteri Bottas dans la Mercedes après la pause.

« Un souci électrique nous a bloqués au garage ce matin et j’ai décidé avec l’équipe de ne pas rouler ce matin, car je n’aurais pas appris grand-chose. C’est dommage de ne pas tourner mais ces journées ont été très bonnes. Les gars ont fait un travail extraordinaire et j’ai hâte d’être à la semaine prochaine » a-t-il statué sur Twitter.

Les pilotes tournent à dix secondes des chronos de la veille car la piste est encore mouillée, mais les temps de l’après-midi devraient être conformes aux journées précédentes. De manière étrange, Stoffel Vandoorne étrenne les pneus ultra tendres pour la première fois de la journée au moment où Kimi Räikkönen gagne encore quatre secondes sur le meilleur temps. Hulkenberg et Grosjean sortent à leur tour du garage.

De manière fort logique, Nico Hulkenberg améliore ses meilleurs temps et s’installe au deuxième rang en 1’26’’582 tout en signant le meilleur temps dans le dernier secteur. La piste continue de sécher durant la dernière demi-heure, Hulkenberg passe en dessous de la minute 25 secondes, Giovinazzi s’en approche à quelques millièmes tandis que Räikkönen descend en 1’22’’305 !

Chez Mercedes, la W08 est enfin prête et comme Hamilton a renoncé à la faire sortir du garage, c’est Valtteri Bottas qui prend la piste pour certainement vérifier le bon fonctionnement de sa monoplace. La nouvelle tombe à moins de 10 minutes de la pause, la piste sera de nouveau mouillée cet après-midi, les camions vont donc de nouveau déverser des centaines de milliers de litres d’eau entre 13h et 14h.

Les chronos continuent de tomber jusqu’au drapeau à damiers, à l’image de Grosjean et Vandoorne dont la McLaren est toutefois chaussée de pneus super tendres.