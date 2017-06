Le grand animateur du marché des transferts d’ici à la saison prochaine pourrait s’appeler Fernando Alonso puisque l’Espagnol a laissé plusieurs options à sa disposition pour 2018.

La prolongation de son contrat chez McLaren dépend uniquement de la progression de Honda cette année et bien qu’il en fasse sa solution idéale, Alonso a été clair : il ne restera pas une saison supplémentaire dans des conditions similaires à celle-ci.

S’il n’écarte pas non plus un départ de la Formule 1 pour aller goûter à d’autres disciplines, il a aussi indiqué qu’il veut rester si possible dans la catégorie reine pour y viser de nouveaux succès, lui qui n’a pas gagné depuis quatre ans. Dans le cas où il choisirait cette option, il lui faudrait compter sur une équipe solide et Mercedes pourrait être tentée de faire venir celui qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs pilotes du monde.

Mais dans le cas où il irait chez Mercedes, à quoi pourrait ressembler cette collaboration ?

Tout d’abord, il ferait équipe avec celui qui a marqué un tournant dans sa propre carrière, Lewis Hamilton, avec qui l’association chez McLaren il y a dix ans avait été tumultueuse, notamment parce que l’Anglais était le protégé de Ron Dennis.

Le contexte est différent, les deux pilotes ont mûri, avoué qu’ils aborderaient leur relation différemment s’ils venaient à faire équipe et que cela ne les dérangerait absolument pas. Sur le papier, c’est un bon état d’esprit et finalement, ils n’ont pas boxé dans la même catégorie depuis plusieurs d’années, ce qui leur a permis de ne plus vivre de tensions.

Mais il y a fort à parier que s’ils se retrouvaient tous deux chez Mercedes, avec un Hamilton établi dans l’équipe depuis cinq ans et un Alonso en position de gagner pour la première fois depuis autant de temps, il est certain que les enjeux feraient ressortir leur vieille rivalité qui en serait exacerbée.

Il y aurait évidemment de nombreux points positifs. Pour Mercedes, ce serait une opportunité de dominer plus nettement en qualifications et en course car il y a peu de risques de voir Alonso et Hamilton avoir un week-end ’sans’ en même temps.

Pour Alonso, ce serait l’occasion de retrouver une véritable opportunité de briguer des succès et de rappeler ce qu’il vaut dans une voiture à hauteur de son talent.

Mais en dehors de cela, quels aspects positifs trouver ? Hamilton ne verrait pas sa situation améliorée avec un équipier aussi encombrant qu’Alonso et il est certain qu’il préférera une prolongation de contrat pour Bottas qui, pourtant très performant, reste intrinsèquement plus lent que lui.

Pour Mercedes, la question est de savoir si le fait d’avoir le duo le plus performant du plateau vaudrait le coup en sachant qu’il amènerait tôt ou tard des querelles en interne. Car elles arriveraient forcément avec Alonso et Hamilton sous le même toit.

Toto Wolff et Niki Lauda ont reconnu que la gestion de la rivalité entre Hamilton et Rosberg avait été éprouvante alors que les deux pilotes étaient initialement amis, et qu’ils se sont retrouvés à la limite de la crise à plusieurs reprises.

Dans le cas où l’Espagnol viendrait chez Mercedes, on ne peut pas sérieusement envisager que le duo qu’il formerait avec Hamilton tiendrait plus d’une ou deux saisons. Mercedes devrait donc analyser la pertinence d’un recrutement à court terme, surtout avec un Hamilton qui a déjà exprimé des envies de retraite. L’équipe va aussi devoir préparer l’avenir, que ce soit avec Bottas ou un pilote plus jeune comme Ocon.

La bonne solution serait donc de faire signer Alonso pour une seule saison, possiblement renouvelable, ce qui permettrait de garder une porte de sortie dans le cas où l’ambiance se dégraderait rapidement en interne, mais ce qui pourrait rendre Alonso encore plus ingérable s’il se retrouve dans le rôle d’électron libre au sein d’une équipe dans laquelle il n’a aucun avenir.

En dépit de la perspective très alléchante d’un duo composé des deux champions du monde, on comprend mieux en analysant les issues potentielles d’un tel choix pourquoi les dirigeants de Mercedes ont déjà quasiment écarté la piste Alonso. Si ce dernier venait toutefois à draguer Mercedes, il est certain que Wolff et Lauda considéreraient malgré tout ses envies de rejoindre l’équipe.