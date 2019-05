Zhou, Hubert et Aitken veulent poursuivre à Monaco

Le pilote de la Renault Sport Academy Guanyu Zhou a acquis un premier podium de haute volée lors de la course principale du Championnat FIA de Formule 2 à Barcelone.

Auteur d’un bel envol depuis la troisième position sur la grille, Zhou menait les débats avant d’adopter un pilotage mesuré lui permettant d’assurer la troisième marche du podium. Le Chinois a confirmé son bon résultat en se classant quatrième du sprint le lendemain.

Parti quinzième, Anthoine Hubert a une nouvelle fois démontré tout son talent dans la préservation des pneus en remontant à la sixième place samedi et la cinquième dimanche.

Pilote d’essais Renault F1 Team, Jack Aitken a obtenu son troisième podium de la saison en terminant deuxième de la course longue avant de s’emparer du dernier point en jeu dimanche. Le Britannique a ensuite pris le volant de la Renault R.S.19 pour une journée de tests.

Le trio se retrouvera dès Monaco pour évoluer en support du Grand Prix de Formule 1.

Guanyu Zhou : « Je suis vraiment content des résultats de Barcelone. Nous avons montré un bon rythme tout au long du week-end pour signer notre premier podium en F2. C’était formidable, mais je veux encore progresser, être régulier et marquer de gros points à chaque rendez-vous. J’ai hâte d’être à Monaco. C’est un nouveau circuit à découvrir, mais je peux m’appuyer sur mon expérience d’autres tracés urbains comme Macao ou Pau pour être prêt mentalement et physiquement. »

Anthoine Hubert : « Nous avons réalisé de belles prestations à Barcelone pour marquer quatorze points et obtenir deux tops six à l’arrivée ! Après une occasion manquée en qualifications, nous avons réussi une très bonne course principale où la stratégie et la gestion des pneus ont fait la différence. Il reste des aspects à améliorer, mais je me réjouis de ce premier quart de saison. J’ai désormais hâte de prendre mon premier départ à Monaco ! »

Jack Aitken : « Il est juste de dire que c’était un week-end mitigé. Nous avons montré un beau rythme du début à la fin, mais nous avons reçu une pénalité de trois places avant les qualifications. Cela nous a fait rétrograder en huitième position sur la grille, mais c’était finalement une bonne chose puisque nous sommes encore montés sur le podium ! La deuxième course était beaucoup plus difficile, mais nous avons tout de même réussi à prendre le dernier point en jeu tout en apprenant beaucoup. Il est désormais temps de passer à Monaco, un rendez-vous qui promet beaucoup de plaisir ! »