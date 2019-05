Zandvoort, C3 : Björk signe une 2e victoire aux Pays-Bas

Thed Björk a signé sa seconde victoire du week-end de la WTCR Race of Netherlands après une discussion en interne, chez Cyan Racing Lynk & Co, à propos des consignes d’équipe.

Le Suédois a pris la tête au départ aux dépens du détenteur de la Pole Position, Yann Ehrlacher, avant qu’il lui soit demandé de la céder. Ehrlacher a alors mené, jusqu’à ce que l’équipe change d’avis et lui ordonne de laisser Björk le repasser.

Björk avait pris le meilleur envol à l’extinction des feux, mais Ehrlacher s’est décalé sur la droite pour le bloquer et a touché son équipier, qui continuait à accélérer pour prendre la tête. Mais alors qu’ils attaquaient le troisième tour, ordre leur a été donné “d’échanger leurs positions dans la ligne droite” et Björk s’est exécuté.

Mais au sixième tour, l’équipe a donc changé d’avis à propos de l’incident du départ et sommé Ehrlacher de laisser Björk le repasser. Le jeune Français était clairement énervé et a répondu sur le coup de l’émotion, en disant :“J’ai le moteur le plus faible”. Il a finalement renoncé à ce qui aurait été sa première victoire de la saison, s’effaçant au 11e tour devant Björk.

“J’ai pris un départ parfait”, a déclaré le Suédois. “Yann pensait avoir pris un départ parfait, lui aussi, et voulait occuper la tête au premier virage. Mais j’étais là et je l’ai prise. Je comprends. On veut tous être premier.”

Derrière le duo, Augusto Farfus semblait parti pour monter sur son premier podium, avant d’être dépassé dans le dernier tour par un autre pilote BRC Hyundai et prétendant au titre, Norbert Michelisz.

Yvan Muller, qui a été impliqué dans les consignes d’équipe chez Cyan via la radio durant la course, a terminé là où il avait commencé : à la cinquième place après avoir perdu sa Pole Position pour non-respect du règlement concernant la pression du turbo et le couple moteur prévus par la Balance de Performance pour ce week-end.

Mikel Azcona (PWR Racing) a conclu un solide week-end avec des points supplémentaires dans la #RoadToMalaysia grâce à sa sixième place, devant Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen), monté précédemment sur le podium de la Course 2. Le vainqueur de cette même Course 2, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), s’est classé huitième, Gabriele Tarquini (BRC) et Rob Huff (SLR) complétant le top 10.

Les autres pilotes dans les points ont été le héros local Nicky Catsburg, Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), Mehdi Bennani et Andy Priaulx. La liste des abandons inclut le deuxième de la Course 2, Benjamin Leuchter – dont la Volkswagen Golf GTI TCR s’est arrêtée au 11e tour alors qu’elle était 13e – et Jean-Karl Vernay qui s’est retiré dans le dernier tour.