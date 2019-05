Zandvoort, C2 : Guerrieri s’impose devant le duo de SLR Volkswagen

Esteban Guerrieri a augmenté son avance en tête du championnat avec une victoire serrée sur la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of Netherlands à Zandvoort.

Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a été mis sous forte pression par un duo de SLR Volkswagen constitué de Benjamin Leuchter et Johan Kristoffersson, mais la Honda Civic Type R TCR a résisté pour signer une seconde victoire cette saison en WTCR et augmenter son avance en tête du championnat.

“Celle-ci a été difficile”, a dit Guerrieri. “Je me suis qualifié P10 ce matin pour avoir la pole, et c’était juste de la chance. Mon équipier Néstor [Girolami] était P11. Cette victoire est pour l’équipe, on a un groupe de gars génial ici. On a apporté quelques améliorations depuis hier et je suis très content d’inscrire quelques bons points. J’ai eu un petit problème avec l’arrière au dernier tour et je pense que Benjamin en a eu un aussi car il n’arrêtait pas de faire des appels de phares…”

Guerrieri a pris un bon départ depuis sa Pole Position pour s’installer en tête au premier tour, alors qu’Attila Tassi (KCMG ) sortait dans un bac à gravier après un contact avec Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing). La voiture de sécurité est entrée en piste le temps que la Honda de Tassi soit évacuée.

La course a repris au quatrième tour, au terme duquel Yvan Muller est allé au large dans le dernier virage et a rétrogradé de la quatrième à la huitième place. Il a perdu une position de plus dans le tour suivant au profit de son neveu et équipier chez Lynk & Co, Yann Ehrlacher. Muller s’était élancé sixième, bien qu’ayant signé la Pole Position pour la Course 3, après que son chrono en Q3 eut été annulé en raison d’un non-respect du boost de pression maximum et du couple prévus par la Balance de Performance pour ce week-end.

Derrière Guerrieri et les deux Golf, le héros local Nicky Catsburg a donné de quoi se réjouir au public venu en nombre à Zandvoort, avec une quatrième place pour le BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. Mikel Azcona (PWR Racing) l’a suivi sur la ligne devant les Hyundai d’Augusto Farfus et Norbert Michelisz, suivis d’Ehrlacher et Muller. Girolami a complété le top 10.

Les autres pilotes marquant des points ont été Rob Huff, Thed Björk (vainqueur de la Course 1), Gabriele Tarquini, Aurélien Panis et Jean-Karl Vernay.

La Course 3 de la WTCR Race of Netherlands doit débuter à 16h35.