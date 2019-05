Zandvoort, C1 : Björk gagne devant Muller aux Pays-Bas

Thed Björk a signé sa seconde victoire cette saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup, dans la Course 1 de la WTCR Race of Netherlands.

Le Suédois, parti de la Pole Position, a précédé son équipier de chez Cyan Racing, Yvan Muller, pour signer un doublé Lynk & Co alors que Mikel Azcona, de PWR Racing, a décroché son second podium en 2019. Le top 15 se tenait en moins de dix secondes à l’arrivée.

“Ça paraît facile quand on part de devant, mais il y avait beaucoup de pression”, a dit Björk. “Ça a été une course fantastique. Ma famille est là, et c’est sympa de revenir avec une victoire. Ça fait tellement de bien. L’équipe a fait un boulot génial.”

Björk et Muller ont pris un bon départ pour mener au premier virage, mais leur équipier Andy Priaulx a perdu sa troisième place sur la grille, dépassé par Azcona. Priaulx a passé une grande partie de la course en quatrième position, avant de perdre une autre place en vue de l’arrivée quand le double champion du Monde FIA de Rallycross, Johan Kristoffersson, a réalisé un superbe dépassement pour signer son meilleur résultat en WTCR avec une Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.

Mehdi Bennani a décroché la sixième place devant Yann Ehrlacher. Le pilote Cyan Performance s’était qualifié quatrième, mais s’est élancé neuvième en raison d’une pénalité pour avoir gêné Augusto Farfus en qualification le matin.

Benjamin Leuchter a confirmé une bonne course des Volkswagen SLR avec la huitième place. Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) et le héros local Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) ont complété le top 10.

Les pilotes suivants ayant marqué des points sont Jean-Karl Vernay, 11e, et Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), 12e devant Daniel Haglöf (PWR Racing) qui était parti 13e avec cinq places de pénalité pour un incident avec Rob Huff en Slovaquie.

Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) a contenu de justesse le leader du WTCR, Néstor Girolami, pour la 14e place. Girolami s’était élancé 18e à la suite d’une pénalité de cinq places pour avoir dépassé sous drapeau rouge en qualification.

La liste des abandons a inclus Norbert Michelisz, qui était 12e quand sa Hyundai a été prise d’importantes vibrations. Autre pilote de la marque coréenne, Farfus est lui aussi rentré au stand avec des problèmes, tout comme Rob Huff qui était parti du fond de grille en raison d’un changement de moteur après la qualification.

La WTCR Race of Netherlands se poursuivra dimanche avec la qualification pour les Courses 2 et 3 à partir de 8h00.