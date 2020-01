Yuki Tsunoda rejoint Carlin et la F2 pour 2020

Auteur d’une saison correcte en Formule 3 en 2019, avec une victoire à la clé, Yuki Tsunoda était attendu pour une deuxième saison dans la discipline. Mais c’était sans compter sur le soutien de Red Bull et Honda, qui ont réussi à lui avoir un test en F2 chez Carlin à Abu Dhabi, puis un baquet pour 2020.

"Honnêtement, je pensais rester en F3 une année de plus" avoue le Japonais. "Je suis donc très heureux que les gens croient que je suis capable de passer à l’étape supérieure."

"Ce sera une année difficile avec de nouveaux circuits, plus de puissance, de plus gros pneus, mais apprendre beaucoup durant les week-ends de course est normal pour moi après 2019, j’ai beaucoup appris en tant que pilote."

"Je remercie Red Bull et Honda pour leur soutien cette année, et pour leur soutien de mon rêve d’être pilote de Formule 1. Je veux faire de bons résultats pour récompenser leur confiance et leur croyance en moi."

Quant à l’équipe qu’il rejoint, Tsunoda est ravi : "Carlin est une grande équipe, beaucoup de bons pilotes sont passés ici et ont suivi ce chemin, donc je sais que je suis des bonnes traces et que j’aurai une bonne expérience."