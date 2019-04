Ye Yifei, un nouveau pilote chinois, rejoint la Renault Sport Academy

Renault Sport Racing a officialisé l’arrivée du prometteur pilote chinois Ye Yifei au sein de la Renault Sport Academy. L’annonce a été faite sur le circuit international de Shanghai lors d’un événement médiatique et VIP organisé en préambule du Grand Prix de Chine.

À dix-huit ans, le natif de Xi’an (Chine) s’est illustré comme l’un des talents les plus prometteurs des catégories de promotion. Yifei a commencé le karting à dix ans avant d’enlever deux sacres nationaux. À peine âgé de 14 ans, il s’est installé en Europe pour « s’attaquer » à la monoplace. En 2016, Yifei est devenu le premier ressortissant chinois à remporter un titre international en étant sacré Champion de France F4 avec quatorze succès, dix-sept meilleurs tours en course et dix pole positions à son actif.

D’autres records ont suivi lors de son passage en Formule Renault Eurocup et Formule Renault NEC en 2017. L’an dernier, Yifei s’est classé troisième de la Formule Renault Eurocup grâce à deux victoires, dix podiums, une pole position et trois meilleurs tours en course.

Yifei retrouvera son concitoyen Guanyu Zhou au sein de la Renault Sport Academy. Son arrivée démontre une fois de plus que Renault croit fermement en l’avenir du sport automobile en Chine et est déterminé à repérer, soutenir et former les talents chinois pour atteindre la F1, un rêve couvé par 1,4 milliard de Chinois.

Les Français Anthoine Hubert et Victor Martins, le Danois Christian Lundgaard, le Britannique Max Fewtrell et le Brésilien Caio Collet complètent la promotion 2019 de la Renault Sport Academy.

En 2019, Yifei disputera le Championnat FIA de Formule 3 avec l’équipe Hi-tech GP.

Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing : « Nous observons Ye Yifei depuis un certain temps. Il nous a impressionné par ses résultats dans toutes les catégories, mais aussi par sa capacité à s’intégrer dans n’importe quel environnement sportif ou culturel. Nous pensons qu’un futur prometteur l’attend et nous avons hâte de le guider dans les prochaines étapes de sa carrière et de sa progression. Nous sommes également ravis de pouvoir promouvoir davantage les intérêts chinois dans le sport automobile avec nos partenaires Renault Chine et DRAC. »

Ye Yifei : « C’est un véritable honneur de rejoindre la Renault Sport Academy. Au fil des années, j’ai vu leurs pilotes accomplir de grandes choses sur les circuits. Elle procure un soutien incroyable dans tous les domaines : entraînement physique, travail avec des ingénieurs de renom, expériences média et accompagnement de carrière. Bien sûr, je connais aussi l’importance et le privilège de travailler avec une marque globale comme Renault et je suis impatient de pouvoir faire honneur à leur réputation en obtenant d’excellents résultats cette année et à l’avenir. Je vais travailler dur pour atteindre un jour la Formule 1 avec Renault F1 Team. »

François Provost, directeur des opérations de la région Chine, Groupe Renault : « Zhou Guanyu et Ye Yifei sont reconnus comme les deux meilleurs jeunes pilotes chinois. Avec des perspectives stratégiques, nous les avons tous deux invités à rejoindre la Renault Sport Academy pour leur permettre de faire un pas de plus vers les circuits de F1. J’espère que Renault pourra aider les Chinois à atteindre leurs rêves de F1. Leur arrivée contribuera à créer une image de marque jeune et dynamique de Renault sur le marché chinois. C’est une nouvelle incarnation de notre stratégie “In China, For China” »