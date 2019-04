WTCR Hongrie, Course 3 : Tarquini et Mischelisz emmènent un doublé pour BRC

Gabriele Tarquini a décroché son deuxième succès en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO dans la course 3 de la WTCR Race of Hungary devançant le héros local, son équipier Norbert Michelisz, pour un doublé de l’équipe BRC Hyundai N Squadra Corse.

L’Italien et son coéquipier hongrois ont pris les deux premières places après que le premier leader Esteban Guerrieri a connu des problèmes au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Münnich Motorsport.

« Il a perdu la puissance visiblement », a expliqué Tarquini. « Après ça, je n’avais plus qu’à contrôler le rythme. Ma voiture était fantastique. Il y avait un peu d’eau, mais les pneus étaient bons et l’équilibre était exactement comme je le voulais, alors je veux remercier l’équipe et Hyundai ».

Tarquini a également exprimé sa sympathie pour Michelisz, qui a raté une victoire devant ses fans. « Je suis vraiment désolé pour lui », dit l’Italien. « L’année dernière, nous avons terminé dans le même ordre et je sais combien il voulait gagner ici. »

Au départ, Guerrieri, parti de la première ligne, a pris le meilleur sur Michelisz, qui s’était élancé depuis la Pole Position DHL, et qui a perdu une place supplémentaire face à Tarquini au deuxième virage après que le pilote italien, vainqueur du premier titre en WTCR / OSCARO en 2018, a exécuté une manœuvre imparable et décisive à l’extérieur.

Guerrieri a vu ensuite son avance sur les deux Hyundai fondre subitement dans le cinquième tour, où le pilote argentin ralentissait, en proie à une perte de puissance. La Honda chutait ainsi au troisième rang, mais était ensuite éliminée définitivement de la course lorsque l’Argentin tirait tout droit dans le dernier virage au 11e tour, visiblement suite à des problèmes de freins, qui forçait la Civic Type-R a finir sa course dans la barrière de pneus : un incident qui entraînait la venue en piste de la voiture de sécurité.

L’action reprenait au 15e tour, mais un accident, cette fois pour l’Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne pilotée par Kevin Ceccon, engendrait une fin de course sous le régime de voiture de sécurité.

Derrière le duo de tête, cinq autres marques figuraient dans le top 10 alors que la #WTCR2019SUPERGRID produisait un autre show intense et serré.

Après l’abandon de Guerrieri, Yann Ehrlacher héritait de la troisième place du podium pour l’équipe Cyan Performance Lynk & Co, tandis que Mikel Azcona a terminé un week-end fort pour le PWR Racing avec une quatrième place au volant de sa Cupra TCR.

Thed Björk se classait lui cinquième au volant de sa Lynk & Co, devant Néstor Girolami, double vainqueur lors des Courses 1 et 2, qui quitte la Hongrie à la première place du classement WTCR / OSCARO. L’Argentin a tenu tête à la Volkswagen SLR de Rob Huff pour la sixième place, alors que Augusto Farfus, Nicky Catsburg et Jean-Karl Vernay complétaient le top 10.

Daniel Haglof quant à lui, qui avait terminé sur le podium de la Course 2, a perdu sa neuvième place au volant de sa Cupra du PWR Racing à la suite d’une crevaison. De son côté, Yvan Muller s’est vu infliger une pénalité pour un contact dans le premier tour avec son équipier Andy Priaulx, avant de stopper sa voiture dans les stands pour abandonner quelques tours plus tard.

Les derniers points ont été marqués par Aurélien Panis du Comtoyou DHL Team CUPRA Racing en 11e position, devant Frédéric Vervisch, Tom Coronel, Attila Tassi de l’équipe KCMG et Mehdi Bennani.