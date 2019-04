WTCR Hongrie, Course 2 : Girolami remporte une épreuve épique

Néstor Girolami a signé une seconde victoire sur la WTCR Race of Hungary ce week-end, dans une seconde course qu’il ne fallait pas manquer et qui a offert des luttes portière contre portière, sur une piste glissante, d’un bout à l’autre de la #WTCR2019SUPERGRID.

Le pilote de la Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est revenu de la sixième place sur la grille inversée pour mener au terme du premier tour et l’action n’a pas cessé derrière lui, tous les pilotes cherchant du grip et à gagner des positions.

Jean-Karl Vernay, qui s’est élancé depuis la Pole Position DHL, a lutté avec Girolami pour la victoire mais a dû se contenter de la deuxième place devant Daniel Haglöf, détenteur d’un superbe podium avec sa CUPRA TCR de PWR Racing.

“Une course incroyable et folle”, a dit un Girolami stupéfait. “Je savais que je pouvais me conduire ainsi dans ces conditions. J’ai décidé de monter des pneus slicks et j’ai vraiment pris du plaisir. C’est seulement mon second week-end de WTCR. Je n’en reviens pas.”

Une averse survenue avant le départ a été la clé de l’action au moment où les pilotes se frayaient un chemin pour se placer sur la #WTCR2019SUPERGRID. Le taux d’abandons a été élevé du fait qu’un grand nombre n’ont pu finir après des contacts, laissant les mécaniciens des équipes surchargés de travail pour préparer la Course 3 qui doit se dérouler plus tard dans l’après midi.

Derrière les trois premiers, PWR Racing a pu acclamer Mikel Azcona, quatrième devant Esteban Guerrieri, qui partage maintenant la tête du WTCR / OSCARO à égalité avec son coéquipier Girolami.

Haglöf était heureux de sa troisième place sur le podium. “C’est totalement irréel”, a-t-il réagi. “D’abord, Mikel monte sur le podium à Marrakech, et maintenant c’est moi pour la première saison de l’équipe en WTCR. J’ai mené lors du premier tour mais c’était la première fois que je pilotais en slicks sur piste humide avec ces voitures, et Néstor et Jean-Karl m’ont dépassé. Mais je suis comblé par ce résultat.”

Yvan Muller, parti 15e, a émergé d’un train de voitures en sixième position avec Rob Huff, passé de la 11e place à la septième sous le drapeau à damier. Tous deux ont mis à profit leur expérience pour se sortir avec bonheur de 12 tours d’action intense.

Attila Tassi a fini huitième sur sa Honda, tandis qu’Augusto Farfus et Nicky Catsburg ont complété le top 10 au volant de leurs Hyundai.

Les autres pilotes ayant marqué des points sont Ma Qing Hua avec son Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne, Benjamin Leuchter et Volkswagen SLR, Aurélien Panis pour Comtoyou DHL Team CUPRA Racing, Tom Coronel et Frédéric Vervisch.