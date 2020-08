WRC : Le Rallye d’Allemagne annulé, celui de Sardaigne avancé

Le Rally Italia Sardegna sera avancé de trois semaines pour être disputé du 8 au 11 octobre dans le nouveau calendrier 2020 du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Demandée par l’organisateur, l’Automobile Club d’Italia, la demande de reprogrammation a été acceptée par les instances dirigeantes du sport automobile, la FIA et WRC Promoter après l’annulation de l’ADAC Rallye Deutschland.

Ce changement évite à l’épreuve d’être disputée en même temps que le Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1, organisé sur le circuit italien d’Imola le même week-end où le Rally Italia Sardegna était prévu.

Cette avancée de deux semaines offre à l’événement de meilleures perspectives météorologiques sur l’île méditerranéenne et des journées un peu plus longues en ce début d’automne.

Le président de l’Automobile Club d’Italia a indiqué que la confirmation d’une date alignée sur d’autres calendriers était une tâche délicate.

« Nous avons travaillé dur à l’ACI pour définir de nouvelles dates au Rally Italia Sardegna 2020 », a ainsi expliqué Angelo Sticchi Damiani. « Il n’était pas simple de trouver les jours pouvant réunir tous les acteurs dont nous avons besoin en Sardaigne. En cette année très difficile, l’ACI a voulu - comme nous l’avons déjà démontré avec les GP de F1 à Monza, Mugello et Imola - protéger le sport automobile national et international en confirmant nos compétitions. Je remercie personnellement la région de la Sardaigne pour son soutien qui rend tout cela possible. »

Ces nouvelles dates sont également possibles après l’annulation de l’ADAC Rallye Deutschland. Prévu autour de Bostalsee du 15 au 18 octobre, l’épreuve devait être la sixième manche du calendrier avant que les organisateurs ne décident de l’annuler en raison des restrictions liées au Covid-19 sur les rassemblements de masse en Allemagne.

Le nouveau calendrier 2020 :