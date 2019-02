Wehrlein signe une pole exceptionnelle à l’E-Prix de Mexico

Les qualifications de l’E-Prix de Mexico ont eu lieu sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, théâtre de la quatrième manche de la saison cinq de Formule E. Comme à l’acoutumée, elle a eu lieu quelques heures avant la course et a vu la pole position de

Dans le premier groupe, Oliver Rowland avait impressionné avec un très bon chrono qui lui avait valu de terminer premier au terme des quatre groupes de qualifs, tout juste devant Pascal Wehrlein, toujours très convaincant.

Derrière, on retrouvait un fringant Felipe Massa, qui devançait son compatriote Lucas du Grassi. Nissan e.dams était la seule équipe à placer ses deux voitures en Super pôle puisque Buemi terminait cinquième devant la BMW d’Antonio Félix da Costa.

Lors de la Superpole, Wehrlein a écrasé la concurrence en signant un temps trois dixièmes plus rapide que di Grassi, qui s’élancera de la première ligne. Massa n’a pas démérité et se qualifie troisième devant Rowland tandis que Felix da Costa et Buemi se partageront la troisième ligne.

Derrière les six premiers, on retrouve l’autre BMW d’Alexander Sims, qui devance Jean-Eric Vergne, huitième. Edoardo Mortara et Oliver Turvey complètent le top 10. Le nouveau pilote Dragon, Felipe Nasr, est 14e, tandis que Jérôme d’Ambrosio, équipier de Wehrlein, et Stoffel Vandoorne sont 19e et 20e. Coup dur pour Sam Bird qui partira dernier suite à un problème mécanique.