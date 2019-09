WEC, Silverstone : Toyota et Porsche signent deux doublés

Toyota et Porsche remportent les deux premières places du podium de la première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA 2019/20 à Silverstone. La course de 4 heures au Royaume-Uni a vu des périodes de sécurité et des averses de pluie. L’action n’en a été que plus palpitante pour le plus grand plaisir des spectateurs britanniques.

La Toyota TS050 Hybrid n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez monte sur la plus haute marche du podium avec seulement 1,9 secondes en main à l’issue des 4 Heures de Silverstone, avec la Toyota n°8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima en seconde position. Rebellion Racing termine troisième et quatrième avec la R13-Gibson n°3 de Pipo Derani, Loic Duval et Nathanael Berthon sur la dernière marche du podium.

Dans la catégorie LMGTE Pro, Porsche GT s’est montré très satisfait d’une victoire et demie sur la toute nouvelle Porsche 911 RSR-19 pour ses débuts en WEC. La 911 n°91 de Gianmaria Bruni et Richard Lietz est la première à franchir la ligne d’arrivée, juste devant les champions du monde en titre Michael Christensen et Kevin Estre dans la Porsche n°92.

L’Aston Martin Racing Vantage n°97 d’Alex Lynn et Max Martin prend la dernière place sur le podium, capitalisant sur une pénalité de fin de course pour la Ferrari AF Corse n°51 d’Alessandro Pier Guidi et James Calado, qui termine quatrième.

Nico Lapierre et Antonin Borga se partagent le pilotage de la course de 4 heures suite à l’accident d’Alexandre Coigny lors de la course ELMS d’hier, le pilote suisse souffrant d’une fracture du bassin.

Lapierre perd du temps à cinq minutes de l’arrivée pour changer un pneu, mais le Français ramène la voiture à la maison pour terminer devant la Signatech Alpine Elf A470, Thomas Laurent dépassant l’Oreca Racing Team Nederland n°29 de Frits Van Eerd dans le dernier tour de la course.

En LMGTE Am, la Ferrari Corse AF n°83 de François Perrodo, Emmanuel Collard et Nicklas Nielsen remporte la première victoire de la saison, devant l’Aston Martin Racing Vantage n°98 de Ross Gunn, Darren Turner et Paul Dalla Lana, dans une catégorie accueillant 11 voitures.

La Porsche n°86 Gulf Racing devait prendre la deuxième place, mais Ben Barker est contraint de s’arrêter pour faire le plein à quelques minutes de la fin, laissant l’équipe britannique en quatrième position derrière la Ferrari MR Racing n°70.

Citations des pilotes après les 4 heures de Silverstone

Mike Conway - Toyota Gazoo Racing TS 050 HYBRID n°7

« C’est génial de gagner ici à Silverstone car c’est une course à domicile et j’ai déjà essayé à plusieurs reprises, donc ça fait du bien d’y arriver enfin. C’était une course serrée avec la voiture consœur comme toujours, et nous avons perdu un peu de temps dans les stands ainsi que la position, ce n’était pas facile à rattraper. Kamui a eu une période difficile avec les conditions météo mais a fait un excellent travail et Jose a fait de très bons chronos en nous faisant prendre de l’avance, donc un bon travail avec les gars qui n’ont pas beaucoup dormi, un grand merci à eux. »

« C’est un très beau trophée et j’ai toujours voulu le gagner, des pilotes prestigieux l’ont remporté, donc c’est plutôt cool. »

Richard Lietz - Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 n°91

« C’était une période de quatre heures assez intéressante et c’est incroyable tout ce qui peut arriver. Nous avions toutes sortes de conditions, des pneus slicks sous la pluie, puis des conditions assez sèches, donc c’était assez intense pour nous, mais nous nous en sommes bien sortis et cela nous a mis en position de remporter la victoire lorsque nous avons changé de pilote. Je pense qu’avec la nouvelle voiture, nous avons beaucoup appris, donc allons analyser les données et revenir plus forts parce que nous ne sommes pas encore à 100% en termes de rythme, mais la stratégie et le travail au stand ont été fantastiques et remporter la P1 et la P2 avec la nouvelle voiture, c’est fantastique pour Porsche et je suis heureux pour les habitants de Weissach. »

Nicolas Lapierre - Cool Racing ORECA 07-Gibson

« C’était très chaotique pour nous cette course car tout d’abord, nous n’étions que deux après l’accident d’Alexandre [Coigny] hier, donc il était difficile de le laisser sur le côté après ça. »

« Nous avons donc dû garder toute l’équipe concentrée et motivée. Nous avons eu deux crevaisons et un drive through [pénalité] à la fin, mais c’était une bonne stratégie de la part de l’équipe. Nous nous sommes battus pour reprendre la tête et nous avons pu creuser l’écart et gagner la première course pour l’équipe, c’est une fin magnifique pour nous car hier soir nous étions triste pour Alex et son accident. »

François Perrodo - Ferrari 488 GTE Evo No.83 AF Corse Ferrari No.83

« C’est un jour très spécial aujourd’hui parce que ma dernière victoire, je l’ai remportée ici même à Silverstone avec Emmanuel [Collard] en 2016, donc c’est un sentiment très agréable car ’Manu’ n’a pas piloté depuis presque deux ans et vous savez que les voitures GT ne sont pas faciles à maîtriser. J’ai eu du mal à suivre les leaders dans le premier relais, mais Manu a fait un excellent travail sous la pluie. Nicklas [Nielsen], qui est notre nouveau pilote argent, est tout simplement rapide, point final ! »

La prochaine manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA 2019/20 se déroulera au Japon avec les 6 Heures du Fuji le dimanche 6 octobre.