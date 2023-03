WEC : Le résumé des deux jours du Prologue de Sebring

Par Emmanuel Touzot 13 mars 2023 - 10:43





La saison 2023 du WEC a débuté avec le traditionnel Prologue, qui s’effectuait ce week-end à Sebring, où se tiendra vendredi la première manche du championnat du monde d’endurance. Pendant quatre demi-journées, les prototypes Hypercar se sont enfin affrontés, avec Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche, Toyota et Vanwall en piste simultanément.

Jour 1, Matin

Toyota a été le premier constructeur à s’installer en tête, avec la version modifiée de la GR010 Hybrid. La Toyota n°7 a signé un temps de 1’48"208, 0"085 devant la voiture sœur. Cadillac a pris la troisième place devant la Porsche n°5 et la Ferrari n°51, qui pointait à 1"516.

Chez Peugeot, les chronos étaient en retrait et le roulage limité, car Jean-Eric Vergne a accidenté la 9X8 n°93. Le constructeur manquait un peu de kilomètres parcourus, tout comme Vanwall qui a parcouru 33 tours. La Toyota la plus prolifique en piste en a effectué 70.

Jour 1, Après-midi

Lors de la deuxième partie de la journée, Cadillac a pris le relais de Toyota, avec un temps de 1’48"429 signé par Earl Bamber. Le constructeur américain a devancé de peu les deux prototypes de la marque japonaise.

En effet, la Toyota GR010 n°8 a échoué à 0"014 de la première place, tandis que la deuxième était à 124 millièmes de seconde. Les deux Ferrari se sont glissées dans le top 5, avec un rythme solide et un roulage sans perturbation.

Jour 2, Matin

Lors de la matinée du deuxième jour de ce Prologue, Toyota a repris la main en signant un 1’48"473, l’œuvre de Mike Conway sur la n°7. De nouveau, les deux prototypes japonais étaient très proches puisqu’il a devancé la n°8 de huit millièmes de seconde.

Porsche s’est placé en troisième position avec la n°5, à déjà six dixièmes du meilleur temps. La Cadillac, l’autre Porsche et la Peugeot n°94 se tenaient dans la même seconde, tandis que la deuxième Peugeot était à 1"095 du meilleur chrono.

Cette fois, Ferrari était en retrait, la n°50 pointant à une seconde et demie, dans le même chrono que la Vanwall, tandis que la Glickenhaus était reléguée à près de trois secondes. La Ferrari n°51 a terminé sa journée dans les barrières après une sortie de piste de James Calado qui a endommagé le châssis de l’Hypercar italienne.

Jour 2, Après-midi

De nouveau, c’est Toyota qui domine la dernière séance du week-end. La n°8 signe le meilleur chrono en 1’48"216, grâce à Brendon Hartley, à 8 millièmes de la référence du samedi matin. Et de nouveau, la Toyota n°7 se place juste derrière, à 117 millièmes de seconde.

Cadillac a continué de connaître un prologue solide, avec la troisième place, toujours à six dixièmes de seconde. En revanche, les autres équipages étaient plus en retrait pour boucler ce week-end d’essais.

La Ferrari n°50 suit devant les deux Porsche et la Peugeot 9X8 n°94. L’autre voiture du Lion n’a presque pas roulé à cause d’un problème mécanique, faisant craindre que les avaries de l’année dernière ne soient pas résolues.

Quels enseignements tirer du Prologue WEC ?

De nouveau, Toyota domine le WEC avec sa vieillissante GR010 Hybrid, que le constructeur connait très bien. Le constructeur japonais a été le plus assidu en piste avec 301 tours en deux jours pour la n°8, devant la n°7 avec 286 boucles parcourues.

La Porsche n°5 est ensuite la plus assidue avec 226 tours, et la Peugeot 9X8 n°94, qui en a bouclé 225. La Ferrari n°50 en a fait 221, et la Cadillac en cumule 218, ce qui montre que beaucoup de prototypes sont déjà fiabilisés.

Les équipages qui ont le plus souffert en matière de roulage ont été la Peugeot 9X8 et la Ferrari n°51, handicapées par les sorties de piste. La situation est inquiétante pour Vanwall, qui pointe à 1"8 avec 147 tours bouclés, et encore pire pour Glickenhaus, relégué à 2"9 avec 160 tours parcourus.

En LMP2, c’est United Autosports qui a signé le meilleur chrono des deux jours en 1’50"577, avec la n°22, devant le prototype n°63 qui termine à 2 dixièmes de la référence grâce à Doriane Pin, qui fait des débuts remarqués en prototype.