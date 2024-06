WEC 2025 : Le point sur les règlements et le calendrier dévoilé

Par Franck Drui 14 juin 2024 - 12:14





Ce vendredi 14 juin, à la veille d’une 92e édition des 24 Heures du Mans particulièrement attendue, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a tenu une conférence de presse. Tous les points abordés sont à retrouver ci-dessous.

1 - Point sur les règlements LMP2 et Hypercar

Plusieurs changements réglementaires concernant le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA et les courses d’endurance en général ont été présentés lors de cette conférence de presse, après avoir été ratifiés par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA cette semaine.

• De nouvelles exigences en matière de grille ont été validées pour la saison 2025 du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Afin d’améliorer l’équité sportive et d’optimiser la lecture des classements, chaque constructeur devra engager un minimum de deux voitures dans la catégorie Hypercar. L’engagement de deux voitures sera obligatoire pour marquer des points dans le Championnat du Monde des Constructeurs d’Hypercars de la FIA, tandis que toute voiture supplémentaire d’un constructeur donné participera à la Coupe du Monde des Équipes d’Hypercars de la FIA. En conséquence, mais aussi pour tenir compte de l’arrivée de nouveaux constructeurs, la taille maximale de la grille a été portée à 40 voitures, applicable à toutes les courses du WEC, à l’exception des 24 Heures du Mans, qui continueront d’accueillir des grilles plus importantes.

• Afin d’assurer la stabilité des règlements techniques, alors que de nouveaux constructeurs rejoignent la compétition chaque année, le cycle d’homologation actuel pour les voitures de la catégorie Hypercar a été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2029, avec deux jokers de développement supplémentaires (applicables pour les saisons 2028 et 2029).

• Compte tenu de la popularité de l’actuelle catégorie LMP2, il a été décidé de reporter l’introduction de la prochaine génération de prototypes LMP2 à 2028 (au lieu de 2026, comme prévu initialement). Le nouveau châssis et le nouveau moteur doivent encore être sélectionnés, sur deux principes clés : moteur "downsizé" et réduction du poids. Les LMP2, qui ne concourent pas en FIA WEC cette saison ni la saison prochaine, demeurent la catégorie reine en European Le Mans Series et en Asian Le Mans Series.

2 - Calendrier du FIA WEC

Le calendrier de la saison 2025 (à retrouver en intégralité ci-dessous) du Championnat du Monde d’Endurance comportera huit manches. Fin février, le championnat débutera au Qatar avec le Prologue, puis la seconde édition des 1812 kilomètres du Qatar, le 28 février. Le WEC se rendra en avril à Imola pour une course de six heures, puis fera escale en Belgique pour les TotalEnergies 6 Heures de Spa-Francorchamps. La 93e édition des 24 Heures du Mans se déroulera le week-end du 14 & 15 juin. Le WEC se rendra par la suite au Brésil, le 13 juillet, à Interlagos, pour les Rolex 6 Heures de São Paulo, puis retournera en septembre aux États-Unis, sur le Circuit of The Americas (COTA). Direction l’Asie ensuite pour clôturer le championnat, d’abord avec les 6 heures de Fuji ; puis les Bapco Energies 8 Heures de Bahreïn, sur le circuit de Sakhir pour clôturer la saison en beauté.

3 - Hydrogène

L’Automobile Club de l’Ouest, la Fédération Internationale de l’Automobile et l’International Motor Sports Association poursuivent leur action pour la décarbonation de la course via l’hydrogène. Une catégorie de prototypes Hydrogène est annoncée à partir de 2028. Un groupe de travail commun participe à l’élaboration des différents règlements pour introduire cette technologie pionnière et durable en Endurance. Le stockage de l’hydrogène se fera sous forme liquide, pour des raisons de compétitivité sportive. D’autre part, le programme MissionH24 se poursuit avec la H24EVO.

4 - RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)

Dévoilée en 2021, la stratégie de l’ACO en matière de RSE s’appuie sur des actions concrètes, comme l’utilisation depuis 2022 d’un carburant 100% renouvelable fourni par TotalEnergies. Ce vendredi 14 juin 2024, l’ACO a reçu la certification ISO 20121 pour son événement phare, les 24 Heures du Mans. Cette référence en matière de management responsable de l’activité événementielle vient récompenser les efforts concrets déployés par l’ACO dans l’organisation de cet événement. Cette certification permettra prochainement au circuit des 24 Heures du Mans d’obtenir l’accréditation environnementale trois étoiles de la FIA.

Introduit pour l’édition 2022, le Green Ticket a de son côté permis à plus de 10000 spectateurs de bénéficier de 10% de réduction sur les billets. Une offre unique au monde qui permet d’encourager les spectateurs à venir sur le circuit en mode de transport vertueux.

A l’occasion de cette conférence de presse, le Sustainable Endurance Award by DHL a été remis à Ferrari, qui, dans le cadre d’une démarche globale, a adopté un système de gestion durable de sa participation au FIA WEC afin de réduire son impact environnemental tout en améliorant les retombées sociales et économiques qu’elle produit. Alpine Endurance Team (Prix du président) et Team WRT (Prix coup de cœur) ont également été récompensés.

Retrouvez tout le dossier de presse en PDF (en français) en cliquant ici.

Le calendrier 2025 du WEC