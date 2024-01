WEC 2024 : Le point sur les engagés en Hypercar

Par Emmanuel Touzot 19 janvier 2024 - 16:24





Les annonces s’accumulent en WEC pour la saison 2024, alors que le Prologue se déroulera dans un mois et que la première manche, les 1812 Km du Qatar, aura lieu le 2 mars. On commence ainsi à avoir une image précise de ce que sera le plateau du championnat du monde d’endurance cette année.

Cadillac Racing

Cadillac V-Series LMDh n°2 : Earl Bamber - Alex Lynn - TBA

On espérait de Cadillac l’arrivée d’un deuxième prototype pour cette deuxième saison de présence en WEC, mais il n’en sera rien. Comme en 2023, il n’y aura que la Cadillac n°2 bleue et noire à temps plein, et surement un deuxième prototype aux 24 Heures du Mans. Earl Bamber et Alex Lynn rempilent, mais le troisième pilote n’est pas connu pour l’instant.

Porsche Motorsport

Porsche 963 n°5 : Matt Campbell - Michael Christensen - Frédéric Makowiecki

Porsche 963 n°6 : Kevin Estre - André Lotterer - Laurens Vanthoor

La première saison de retour en catégorie reine de l’endurance n’a pas été aussi bonne qu’espérée pour Porsche, mais le constructeur n’a rien à dire sur ses pilotes. Les trios restent les mêmes pour cette saison 2024, et l’on peut saluer la présence d’un Français par équipage, avec Frédéric Makowiecki et Kevin Estre. Le constructeur allemand fait aussi confiance à Mathieu Jaminet, qui roule en IMSA dans une 963 LMDh.

Toyota Gazoo Racing

Toyota GR010 n°7 : Mike Conway - Kamui Kobayashi - Nyck de Vries

Toyota GR010 n°8 : Sébastien Buemi - Brendon Hartley - Ryo Hirakawa

Comme chaque année, Toyota joue au maximum la stabilité dans ses équipages. Mais la disponibilité de Nyck de Vries, qui avait testé plusieurs fois avec le constructeur, a permis au Néerlandais de remplacer Jose Maria Lopez dans la numéro 7, aux côtés de Conway et Kobayashi.

Isotta Fraschini

IF Tipo6 LMH-C n°11 : Jean-Karl Vernay - Alejandro Garcia - TBA

L’artisan italien Isotta Fraschini revient sur le devant de la scène avec une Hypercar non hybride. Un projet qui n’est pas sans rappeler la philosophie de Glickenhaus par son indépendance, mais dont on espère qu’il aura davantage de moyens pour s’installer durablement dans le championnat. Jean-Karl Vernay, qui a aidé à développer la Tipo6 dans sa version de course, sera de la partie.

Jota Sport

Porsche 963 n°12 : Will Stevens - Norman Nato - Callum Ilott

Porsche 963 n°38 : Oliver Rasmussen - Phil Hanson - Jenson Button

Après une bonne première saison, Jota Sport augmente la voilure avec deux voitures. Les deux équipages ont fière allure, avec le Français Norman Nato dans la n°12, accompagné de Will Stevens et Callum Ilott. La n°38 aura Jenson Button comme grand nom, mais il sera le débutant aux côtés de l’expérimenté Phil Hanson, et d’un Oliver Rasmussen qui sort de deux saisons prometteuses en LMP2 avec Jota.

BMW Team WRT

BMW M Hybrid n°15 : Dries Vanthoor - Raffaele Marciello - Marco Wittmann

BMW M Hybrid n°20 : Sheldon van der Linde - Robin Frijns - René Rast

Après une saison d’adaptation en IMSA et fort d’une victoire à Watkins Glen, BMW débarque en WEC avec l’équipe WRT, et deux prototypes pour tenter de gagner. Le constructeur enregistre l’arrivée de Raffaele Marciello, pointure du GT et ancien de l’académie Ferrari, qui fera équipe avec Dries Vanthoor et Marco Wittmann. Le deuxième équipage est tout aussi intéressant et affiche les ambitions de la marque.

Alpine Signatech (n°35 et 36)

Pilotes : Paul-Loup Chatin - Ferdinand Habsburg - Nicolas Lapierre - Charles Milesi - Mick Schumacher - Mathieu Vaxivière

Alpine travaille officiellement avec un groupe de six pilotes qui ne sont pas encore répartis par équipages. Après plusieurs journées d’essais, dont certaines avec les deux prototypes à Portimão, ont peut imaginer que les équipages commencent à se définir en interne. Alpine a misé sur une majorité de spécialistes de l’endurance pour garnir ses rangs, et la plus grande inconnue est certainement Mick Schumacher, qui vient de la F1.

Ferrari AF Corse

Ferrari 499P n°50 : Antonio Fuoco - Miguel Molina - Nicklas Nielsen

Ferrari 499P n°51 : Alessandro Pier Guidi - Antonio Giovinazzi - James Calado

Ferrari n’avait pas beaucoup de raisons de changer ses équipages, après un retour remarqué en WEC et une victoire aux 24 Heures du Mans. Aussi, on n’est pas surpris de voir une stabilité absolue dans les rangs du constructeur italien.

Lamborghini Iron Lynx

Lamborghini SC63 n°63 : Daniil Kvyat - Mirko Bortolotti - Edoardo Mortara

Lamborghini fait partie du deuxième groupe de constructeurs à débarquer en Hypercar cette année, et le constructeur italien le fait avec un prototype LMDh. Le trio affiche trois profils différents. Kvyat et Bortolotti roulaient avec Doriane Pin chez Prema en LMP2 l’an dernier, et c’est Edoardo Mortara qui les accompagnera cette fois.

AF Corse

Ferrari 499P n°83 : Robert Kubica - Robert Shwartzman - Yifei Ye

La présence d’une troisième Ferrari privée engagée uniquement par AF Corse - qui exploite aussi les Ferrari officielles - est une surprise, mais pas autant que le trio impressionnant qui la compose. Robert Kubica sera le fer de lance de cet équipage et il retrouve son ancien équipier chez WRT, Yifei Ye. Le troisième pilote est un pur produit Ferrari, puisque Robert Shwartzman trouve refuge en endurance après avoir échoué à rejoindre la F1.

Peugeot Sport

Peugeot 9X8 n°93 : Nico Müller - Jean-Eric Vergne - Mikkel Jensen

Peugeot 9X8 n°94 : Loïc Duval - Paul di Resta - Stoffel Vandoorne

On savait déjà que Peugeot Sport rempilait avec deux 9X8 pour la saison 2024. Récemment, des images ont fuité montrant que le prototype allait grandement évoluer, adoptant notamment un aileron arrière. Ce jour, on a également appris comment se constitueraient les équipages des deux voitures. Paul di Resta passe de la 93 à la 94 pour rejoindre Loïc Duval et Stoffel Vandoorne, qui remplace Gustavo Menezes. Vergne et Vandoorne ne seront pas associés car ils manqueront tous les deux les 6 Heures de Spa-Francorchamps pour cause de Formule E. Nico Müller, quant à lui, fait le chemin inverse et passe dans la 93.

Proton Competition

Porsche 963 n°99 : Harry Tincknell - TBA - TBA

On n’en sait encore peu sur la Porsche 963 de Proton Competition pour 2024. La voiture est arrivée en championnat du monde après les 24 Heures du Mans en 2023, et elle fera donc sa première saison complète. On sait que Harry Tincknell en prendra le volant, et les deux noms les plus cités pour l’accompagner sont ceux de Gianmaria Bruni et Neel Jani.