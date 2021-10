Voitures récentes et d’occasion : que faut-il vérifier ?

Vous projetez d’acheter une voiture récente d’occasion ? Bonne nouvelle ! Il est tout à fait possible de trouver un véhicule d’occasion en parfait état. Cependant, des vérifications minutieuses s’imposent pour être sûr que le véhicule répond à vos exigences. Passer au crible votre future voiture est en effet le meilleur moyen de connaître son état réel. Encore faut-il avoir l’œil sur les points clés à vérifier. Pour vous aider, voici une liste non exhaustive des éléments à vérifier avant d’acheter une voiture d’occasion récente.

Vérifiez le kilométrage du véhicule d’occasion avant de procéder à l’achat

Une voiture récente n’aura pas forcément le même kilométrage qu’une vieille voiture d’occasion. Pour connaître le kilométrage d’une voiture d’occasion récente, référez-vous déjà à l’état de l’habitacle. En réalité, le kilométrage doit s’accorder avec l’usure du véhicule. À titre d’exemple, un volant notablement patiné indique généralement un fort kilométrage. A contrario, une voiture d’occasion récente avec un faible kilométrage est un véhicule qui se reconnaît facilement à l’état des sièges, du plancher et des quatre pneus.

Surtout, ne vous y trompez pas ! Certains vendeurs peu scrupuleux peuvent être tentés de trafiquer le compteur du véhicule et de remplacer les pneus par des neufs. Pensez à vérifier si les pneus sont tous dans le même état ou non. Un seul pneu différent signifie clairement qu’il y a eu remplacement. C’est la raison pour laquelle il est toujours préférable de se tourner vers un professionnel spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion et reconnu dans le secteur de l’automobile.

Vérifiez l’huile

L’huile moteur fait partie des quatre fluides indispensables au bon fonctionnement d’une voiture. Elle graisse les différentes parties mécaniques du moteur, réduisant ainsi les risques de grippage. Avant d’acheter une voiture récente d’occasion, prenez le temps de vérifier l’huile moteur. Accordez une attention particulière à sa couleur. En effet, une huile moteur doit être de couleur claire. Si elle est de couleur brun foncé ou noire, cela signifie qu’elle est sale et qu’une vidange s’impose.

Outre l’état de l’huile, pensez à vérifier son niveau. Pour ce faire, munissez-vous d’une jauge. Elle doit être composée d’une graduation maximale et minimale. Une fois que vous avez plongé la jauge dans le puits à jauge, la trace laissée par l’huile devra se trouver entre ces deux graduations. Si ce n’est pas le cas, il faudra rajouter de l’huile lors de l’achat.

Inspectez l’habitacle du véhicule

L’intérieur permet également de jauger l’état d’une voiture récente d’occasion. Si la lumière ne s’allume pas par exemple, cela signifie probablement que l’ampoule est brûlée. Cela implique donc des remplacements. Les voyants du tableau de bord doivent quant à eux tous fonctionner (surtout le voyant de contrôle du moteur). Votre sécurité sur la route en dépend grandement. Lorsque vous démarrez la voiture, assurez-vous également que tous les voyants s’allument. Cela indique que les composants de votre futur véhicule fonctionnent correctement.

Prenez aussi le temps de tester les éléments suivants :

— la climatisation et le chauffage,

— la radio,

— l’ouverture et la fermeture du toit ouvrant (s’il y en a un),

— les sièges,

— le volant,

— le levier de vitesse,

— les pédales.

La liste n’est évidemment pas exhaustive. En cas d’usure, vous pouvez soit remettre les pièces concernées en état, soit les remplacer. Une chose est sûre : lorsque ces éléments semblent trop usés, cela signifie que la voiture a été relativement mal entretenue.