Voiture hybride ou électrique : comment choisir ?

Par 26 novembre 2024 - 00:00





La demande de voitures hybrides et électriques continue de croître considérablement chaque année. Et si vous êtes à la recherche d’un nouveau véhicule, vous envisagez peut-être une toute nouvelle approche de la conduite qui implique sûrement moins de déplacements à la station-service afin de réaliser des économies en carburant, dont les prix peuvent vite s’envoler. Mais cette décision dépend également de vos besoins, de votre style de vie ainsi que de vos valeurs environnementales. Découvrez dans cet article quelques conseils qui vous permettront de choisir le type de véhicule qui vous convient le mieux.

La voiture hybride

Une voiture hybride possède un moteur électrique et un moteur à essence ou diesel traditionnel. En ce qui concerne les pièces auto, elles sont, comme pour les voitures électriques, différentes d’un moteur à combustion. Il existe deux types de catégories :

— Les hybrides rechargeables : elles nécessitent une source d’énergie pour se recharger et peuvent prendre le relais pour alimenter le véhicule si besoin, mais sur une courte distance seulement.

— Les hybrides légères : il n’est pas nécessaire de brancher le véhicule pour recharger le moteur électrique, car le freinage régénératif et le moteur diesel ou à essence vont recharger le moteur électrique. De plus, ce type d’hybride permet aux conducteurs de réaliser une économie de carburant, mais aussi de réduire les émissions de CO2.

Ses avantages

Les voitures hybrides ont une meilleure efficacité énergétique que les voitures traditionnelles grâce à l’assistance du moteur électrique. Elles produisent également moins d’émissions que ces dernières. Tout comme les voitures électriques, elles offrent une expérience de conduite silencieuse et sont facilement disponibles sur le marché.

Ses inconvénients

Même si elles sont économes, elles dépendent toujours des énergies fossiles et leur autonomie en mode électrique est très limitée. Leur batterie a tendance à se dégrader au fil du temps, ce qui diminue leur performance et peut entraîner des réparations qui sont coûteuses.

La voiture électrique

Une voiture électrique, souvent désignée par l’acronyme VE ou EV, ne nécessite pas une seule goutte de carburant. Sa batterie permet d’alimenter chaque composant. Les nouveaux modèles ont une autonomie qui dépasse parfois les 320 kilomètres. Mais les trajets longue distance nécessitent une planification supplémentaire concernant l’endroit où vous allez pouvoir recharger leur batterie.

Ses avantages

Les voitures électriques sont respectueuses de l’environnement, car elles ne produisent aucune émission de gaz, ce qui contribue à réduire la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre. De plus, l’électricité étant moins onéreuse que les énergies fossiles, les coûts d’exploitation sont réduits. L’État propose également des aides financières, comme la prime à la conversation et le bonus écologique. Les véhicules électriques offrent aussi une expérience de conduite plus silencieuse et plus fluide, ce qui améliore nettement le confort des passagers.

Ses inconvénients

Le principal inconvénient reste l’autonomie limitée de la batterie. Effectivement, cette dernière se situe souvent autour des 320 kilomètres. Le temps de la recharge de la batterie peut aussi être problématique, surtout si vous êtes pressé, puisqu’il faudra compter plusieurs heures pour une charge complète. Leur coût à l’achat reste aussi assez élevé malgré les aides et les bornes de recharge ne sont pas encore disponibles partout.