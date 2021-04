Voiture électrique pour enfant : comment bien choisir ?

Les voitures électriques font rêver les enfants et ils sont de plus en plus nombreux à les demander en cadeaux. En tenant compte des performances et de la configuration de ces merveilles, il est difficile de leur en vouloir. Par contre, si vous décidez d’offrir un de ces véhicules à votre enfant, il vous faut prendre en compte un certain nombre de critères. Nous vous invitons à les découvrir dans cet article.

Quelles sont les meilleures marques de voiture électrique pour enfant ?

Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, le secteur de la voiture électrique pour enfant est aussi florissant que celui des automobiles pour adultes. D’ailleurs, les grands noms de cette industrie sont également présents dans le domaine des voitures pour les plus petits.

Mercedes par exemple propose plusieurs modèles qui figurent régulièrement en tête sur les comparateurs en ligne. Il en est de même pour Ford, Benz et bien d’autres. L’américain Jeep et le japonais Kawaski ne sont pas en reste puisqu’ils construisent également de nombreuses voitures électriques à l’intention des enfants. Vous pouvez visiter le site web de Blackauto pour en savoir davantage.

Les critères pour faire le bon choix

Voici quelques points essentiels à considérer avant d’acheter une voiture électrique pour enfant.

La puissance

La puissance d’une voiture électrique est garante de ses performances. Ici, les fabricants optent pour différents types de batteries en fonction du poids du conducteur, son âge et la surface sur laquelle se fera la conduite.

Ainsi, vous trouverez des voitures pour enfant de 6 V qui sont parfaites pour les terrains plats. Celles de 12 V sont plutôt pour les pelouses de jardin ou des surfaces pleines de graviers. Il y a enfin la voiture électrique enfant de 24 V qui peut circuler aisément sur un terrain accidenté. Cette dernière est en réalité équipée de deux batteries de 12 V chacune.

L’autonomie

Les voitures électriques pour enfant ont généralement un temps de charge assez long. Il faut donc opter pour un modèle dont le conducteur pourra profiter le plus longtemps possible entre chaque charge. Certaines voitures possèdent une autonomie de 30 minutes et d’autres, de plus d’une heure. Cependant, la durée de la batterie est aussi tributaire de l’utilisation des différentes options présentes dans le véhicule.

La sécurité

La sécurité doit être votre premier critère de sélection. Choisissez toujours un modèle dont la vitesse correspond à l’âge de l’enfant. S’il n’a pas encore 3 ans, il est préférable de le mettre au volant d’une voiture dont la vitesse ne dépasse pas les 5 km/h.

La sécurité est d’ailleurs au centre de la politique de tous les constructeurs et ils continuent d’ajouter de nombreuses options pour garantir la sécurité des enfants.

Les options supplémentaires

Il ne faut surtout pas hésiter à exiger un maximum d’options supplémentaires pour la voiture électrique de votre enfant. En effet, plus elle en aura et meilleure sera l’expérience utilisateur. D’ailleurs, les différentes marques impliquées dans la construction de ce type de voiture rivalisent d’ingéniosité pour proposer ce qu’il y a de meilleur en matière d’options.

Ne soyez donc pas étonné de découvrir des voitures électriques pour enfant dotées de klaxons, de clignotants et de radio. Après tout, les constructeurs cherchent à imiter le plus fidèlement possible les véhicules pour adulte.