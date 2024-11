Voiture classique : pourquoi choisir une Mercedes-Benz ?

Par 4 novembre 2024 - 01:00





Pour la plupart des gens, le seul fait d’avoir une voiture et de pouvoir la conduire tous les jours est suffisant. Mais les passionnés, eux, en veulent plus. Ils aiment passer du temps au garage, découvrir ce qu’il y a sous le capot, et chercher à customiser leur véhicule.

C’est le cas de ces passionnés de voitures de collection, qui préfèrent les anciens plutôt que les modèles dernier cri. La marque allemande Mercedes-Benz dispose justement des plus belles voitures classiques au monde.

Certaines de ces voitures voient leur valeur de revente augmenter avec le temps. Toutefois, il faut avant tout penser à les entretenir comme il se doit. Voici des conseils pour choisir la bonne Mercedes vintage et en prendre soin de manière efficace.

Mercedes et l’histoire de ses débuts

Mercedes est une firme très ancienne, dont les débuts étaient plutôt compliqués. Karl Benz, un ingénieur allemand, s’est associé avec M. Emil Jellinek, un concessionnaire de Daimler. Puis, les véhicules Mercedes 35 HP et Mercedes Simplex sont apparus.

Le fameux logo étoilé de Mercedes existe depuis 1909, et devient officiel en 1911. L’entreprise se rue dans la production et les collaborations, et se développe même en Amérique en 1964.

Après, c’est l’histoire qui parle de la réussite de la marque, disposant désormais des modèles A, B, C, E et S.

Attraction pour les voitures anciennes

Les voitures rétro reviennent à la mode. La conduite automatique ou les véhicules électriques n’ont pas convaincu tout le monde. Certains préfèrent les boîtes de vitesses manuelles, avoir les mains dans le cambouis ou restaurer un vieux modèle pendant des heures.

Cet engouement pour les voitures anciennes peut s’expliquer par :

L’histoire passionnante du véhicule, de son créateur et de la belle époque où il a sillonné les routes pour la première fois.

Le sens artistique et esthétique que les véhicules modernes n’arriveront jamais à égaler.

L’authenticité et la personnalité imposante de ces voitures bonnes à collectionner.

La passion pour le bricolage, la conduite vivante, sans oublier que la valeur de revente de ces véhicules augmente avec le temps.

Le seul vrai défi reste l’entretien de ces merveilles, puisqu’il est parfois difficile de dénicher des pièces de rechange.

Si le modèle est très ancien, il faut être patient dans la recherche et dans la construction. Mais maintenant, ce problème est résolu grâce aux sites comme Ovoko, qui vend des pièces détachées pour des voitures classiques. Ce spécialiste pièces Mercedes met en vente plus de 1 214 000 pièces détachées pour aider les passionnés dans leur projet de customisation.

Les voitures classiques Mercedes-Benz

La marque Mercedes a toujours su se distinguer par la qualité, l’innovation et la fiabilité. Le temps qui passe n’a fait qu’améliorer les choses. Mais ce qui a été créé une fois, est resté une légende. Le Musée Mercedes-Benz de Stuttgart avec ses 1 500 expositions en témoigne.

Parmi les modèles classiques les plus valeureux, il y a les suivants :

1 - Mercedes 300 SLR Uhlenhaut (1950)

En mai 2002, La Mercedes 300 SLR Uhlenhaut coupé “Silver Arrow” s’est vendu à 135 millions d’euros lors d’une vente aux enchères privée. Un chiffre incroyable !

La Mercedes 300 SLR Uhlenhaut a été conçue en 1950 par le Designer de Daimler-benz, Rudolf Uhlenhaut. Elle est devenue l’une des Mercedes les plus chères au monde.

2 - Mercedes W196R F1 (1954)

Cette voiture de course légendaire a fait la fierté de la firme Mercedes. Elle a su dominer la piste, et a permis à Juan Manuel Fangio de s’imposer au championnat du monde de Formule1 pour la deuxième fois en 1954.

Vainqueur des GP d’Allemagne et de Suisse en 1954, le monoplace a été vendu en 2013 pour 22 millions d’euros. Elle est équipée d’un moteur 8 cylindres de 2,5 litres développant 257 ch pour une vitesse de pointe de 280 km/h.

3 - Mercedes 540 K Special Roadster (1937)

Les voitures Mercedes des années 30 rappellent souvent une époque nostalgique. Cette version Roadster 1937, par exemple, démontre la vraie passion pour l’automobile.

C’est une Mercedes d’avant-guerre qui se distingue par ses roues à longue queue et ses portes hautes. Elle est propulsée par un 8 cylindres suralimenté de 5,4 litres générant une puissance de 180 ch. Le fameux Kompressor Special Roadster a été vendu à 9 millions d’euros en 2016.

4 - Mercedes CLK GTR (1998)

Cette jeune Mercedes, très rare, fait l’objet de la convoitise de nombreux collectionneurs. Il y a seulement 25 exemplaires qui ont été construits, et la CLK GTR de 1998 est le numéro 9.

Cette voiture de compétition, construite par AMG, a brillé au championnat FIA GT. Son moteur V12 de 6,9 litres à l’arrière des sièges délivre 612 ch. Le kilométrage était d’environ 1400 km lorsque la voiture s’est vendue à 4,1 millions d’euros.

5 - Mercedes 500K Cabriolet A (1935)

La Mercedes 500K Cabriolet A de 1935 fait partie des voitures les plus luxueuses produites. Datant de l’avant-guerre, et en édition limitée, seuls les riches de l’époque pouvaient se l’offrir.

Le cabriolet A à compresseur volumétrique a été construit en seulement 36 modèles. Il est équipé d’un moteur 5 litres 8 cylindres en ligne développant une puissance de 160 ch. Le modèle de 1938 utilise un moteur 5,4 litres générant 180 ch.

Conseils pour entretenir sa Mercedes classique

La succession de la pluie et du soleil, les poussières et les saletés peuvent très vite avoir raison d’une voiture. Les véhicules vintage en particulier exigent énormément de soins. Le froid d’hiver peut également les endommager, même s’ils restent au garage.

Voici quelques pratiques nécessaires pour un bon entretien :

Nettoyer l’intérieur avec des produits de nettoyage doux, vérifier et remplacer les joints cassés, dépoussiérer tous les coins à l’aide d’un aspirateur.

Vérifier l’huile moteur et effectuer une vidange au moins une fois par an.

Contrôler régulièrement le moteur et les pneus chez un spécialiste de la marque.

Appliquer de l’antirouille sur le véhicule pour empêcher la corrosion.

Nettoyer soigneusement la carrosserie à la main, pas à la station de lavage.

L’entretien d’une voiture classique demande un certain effort. Mais avec de la passion, il devient drôlement amusant de chérir ces bijoux d’antan.