Virgin Racing confirme Bird et Frijns et présente sa monoplace

La Saison 6 de Formule E approche à grands pas, avec des essais prévus la semaine prochaine à Valence, et Envision Virgin Racing a lancé sa saison en confirmant son duo, tout en présentant sa nouvelle monoplace.

Dans les deux cas, aucune grande évolution puisque les deux mêmes pilotes, Sam Bird et Robin Frinjs, défendront les couleurs de l’équipe au volant de monoplaces dont la livrée restera sensiblement la même.

"Je suis impatient de démarrer la Saison 6, car on a montré que notre expérience en Formule E était une grande force la saison dernière, et avec une saison terminée dans le top 3, je pense que l’on peut continuer à progresser" explique Bird.

"C’est bien que Robin soit de retour pour une deuxième saison avec nos nouvelles combinaisons, nous avons fière allure. L’équipe, ainsi que nos partenaires, a travaillé d’arrache-pied cet été et nous sommes prêts à nous diriger à Valence pour les essais de pré-saison."

De son côté, Frijns se félicite de poursuivre l’aventure : "J’ai beaucoup appris durant la Saison 5, et c’était le cas pour tous les pilotes avec l’arrivée de la Gen2, donc j’ai hâte de voir ce que cette saison aura à nous offrir."

"Nous avons très bien terminé la saison, puisque j’ai gagné la dernière course à New York, et nous voulons continuer dans cette dynamique. Nous avons travaillé dur cet été et nous avons hâte d’entamer les essais."