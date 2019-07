Vila Real, C2 : Azcona et PWR signent leur première victoire

Mikel Azcona a exploité une excellente stratégie du tour joker pour obtenir sa première victoire en WTCR dans la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of Portugal, à Vila Real.

L’Espagnol s’est élancé de la troisième place avec sa Cupra TCR de PWR Racing mais a utilisé son joker – spécificité du Circuito Internacional de Vila Real long de 4,785 kilomètres – pour dépasser Esteban Guerrieri et le détenteur de la Pole Position, Ma Qinghua. Cette victoire est aussi la première de PWR Racing en WTCR et la première d’une Cupra cette saison.

“Au début du week-end, cette course a été très difficile pour nous car on roulait pour la première fois sur cette piste”, a dit Azcona, qui est le dixième vainqueur cette saison. “Mais on a amélioré la voiture au fil du week-end et j’ai été en mesure de faire un bon tour ce matin en qualification – et j’étais plus confiant, aussi. C’est incroyable de gagner ici. Ma famille et mes amis sont là, et passer deux voitures avec le joker est fabuleux. C’est fou.”

Ce résultat a aussi propulsé Azcona à la cinquième place du championnat. “On a une chance au championnat”, a-t-il assuré. “Le championnat est très long, alors on verra où on finit.”

Ma a pris un bon départ après les problèmes rencontrés par son Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne durant la Course 1, précédant le leader actuel du WTCR, Guerrieri. Azcona était troisième au début devant Nicky Catsburg, Jean-Karl Vernay, Rob Huff et Yvan Muller.

Mais les passages par le tour joker ont compliqué la situation à l’avant. Guerrieri a été le premier à l’emprunter à la fin du troisième tour, tout comme Vernay, Muller, Yann Ehrlacher et Tiago Monteiro derrière lui. Azcona a fait de même à la fin du quatrième, passant Guerrieri qui roulait désormais derrière Catsburg.

Ma a attendu jusqu’au sixième tour et Azcona, qui s’était déjà bien rapproché du Chinois, a pris la tête pour la conserver jusqu’au drapeau à damier. Ma s’est classé deuxième devant Guerrieri, qui a augmenté son avance au championnat.

Vernay a fini quatrième en ayant gagné une place sur Catsburg grâce au joker, le Néerlandais ayant pris tardivement celui-ci. De même, Muller a dépassé Huff pour la sixième place avec son joker. Ehrlacher, Néstor Girolami et le héros local Monteiro ont compété le top 10.

Le détenteur de la Pole Position pour la Course 3, Attila Tassi, a terminé 11e devant Frédéric Vervisch, Thed Björk et Johan Kristoffersson.