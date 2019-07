Vila Real, C1 : Michelisz s’impose depuis la pole position

Norbert Michelisz a drastiquement réduit l’écart avec le leader du WTCR, Esteban Guerrieri, grâce à une victoire convaincante dans la Course 1 de la Race of Portugal.

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse a mené du départ à l’arrivée, après s’être élancé de la Pole Position, pour décrocher sa seconde victoire de la saison et revenir à seulement 15 points de Guerrieri au championnat.

Bien que Michelisz ait eu le rythme pour gagner au mérite, il a aussi été aidé par Augusto Farfus sur la voiture sœur du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. Le Brésilien, qui s’était qualifié second, a retenu le duo de leurs deux plus proches challengers, Yann Ehrlacher et Rob Huff, en début de course pour permettre au Hongrois de creuser l’écart en tête après un bon envol.

“Après la qualification, je savais que j’avais la voiture pour gagner”, a dit Michelisz. “Mais je dois remercier Augusto qui m’a aidé d’une belle et intelligente façon. Puis j’ai juste eu à gérer l’écart. Je suis content de cette victoire et, bien sûr, des points.”

Michelisz, Farfus et Huff ont pris leur tour joker – un point de règlement unique en WTCR sur le Circuito Internacional de Vila Real long de 4,785 kilomètres – dès que possible, c’est-à-dire à la fin du troisième tour. Ehrlacher a attendu une boucle de plus, ce qui lui a permis au Français du Clan Performance Lynk & Co de dépasser Farfus pour la deuxième place.

Mais Michelisz étant alors déjà détaché en tête, le pilote français de Lynk & Co n’avait aucune chance de viser la victoire et il s’est classé deuxième à 2.291s – alors que Farfus a complété le podium et Huff a pris la quatrième place pour SLR VW Motorsport.

Comme Farfus devant lui, son équipier Nicky Catsburg a contenu le reste du peloton au cours des premiers tours. Il a conservé la cinquième place après les tours jokers, et assuré davantage de points encore pour le Hyundai N LUKOIL Racing Team.

Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) a terminé sixième devant Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) qui a utilisé son expérience acquise en Championnat du Monde de Rallycross pour prendre son tour joker plus tard que ses rivaux. Mais cela n’a pas fonctionné en cette occasion pour le Suédois, qui n’a gagné (ni perdu cependant) aucune position et a fini septième juste devant Thed Björk. Yvan Muller et Jean-Karl Vernay ont complété le top 10.

Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) a pris la 11e place juste devant Andy Priaulx, Mikel Azcona (PWR Racing) et Ma Qinghua (Team Mulsanne) qui s’est élancé lentement de la cinquième place sur la grille et a immédiatement rétrogradé avec son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR. Niels Langeveld (Comtoyou Team Audi Sport) a encaissé le dernier point de la 15e place.

La course n’a pas été bonne pour le leader du championnat, Esteban Guerrieri. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport n’était que 16e sur la grille après un problème de capteur en qualification, et a enduré un court-circuit en course qui l’a empêché de terminer – et a aidé Michelisz à ramener son retard au championnat de 45 à 15 points.