Vesti rejoint Pourchaire chez ART Grand Prix en F2

ART Grand Prix et Frederik Vesti poursuivront leur collaboration en 2022 en la hissant à l’échelon supérieur, dans le championnat FIA de Formule 2. La saison passée a été fructueuse pour le jeune Danois avec cinq podiums à son actif et une progression constante dans un nouveau cadre de travail qui a permis à l’équipe de se rendre compte du sérieux et de l’engagement de Frederik.

Après une carrière à succès en karting où il a remporté le championnat danois en 2013 et 2014, puis le championnat Cadet Junior et la catégorie KFJ ainsi que la finale mondiale de la coupe WSK en 2015, Frederik a effectué la transition vers la monoplace avec la même détermination.

Frederik a remporté le titre dans le Championnat F3 Régionale FIA en 2019 avec un impressionnant palmarès de 13 victoires. Durant cette première année en FIA F3 il obtenait le plus grand nombre de victoires dans les courses longues.

A tout juste 20 ans Frederik est un pilote complet qui a su s’adapter à de nombreuses équipes au cours de sa jeune carrière. Son talent lui a permis d’intégrer le Programme Junior Mercedes-AMG Petronas F1 Team en 2021. En décembre dernier, il a effectué trois jours de roulage en Formule 2, en couvrant 1300 km au cours desquels il a réalisé un travail de fond essentiel en vue de sa première année dans la catégorie.

"Signer un contrat pour rouler en FIA Formule 2 avec ART Grand Prix est à marquer d’une pierre blanche pour moi" a déclaré Vesti. "Nous avons travaillé d’arrache-pied en 2021 en F3 et continuer de progresser ensemble est important pour cette nouvelle étape."

"Il est crucial de comprendre tous les petits détails de la F2 afin d’optimiser la saison. Les essais d’Abou Dhabi se sont vraiment bien passés et j’y ai appris beaucoup de choses. J’ai hâte de remonter dans l’auto pour les premiers essais de Bahreïn ! Je tiens à remercier ART pour cette fantastique opportunité et pour la confiance qu’ils m’accordent."

Sébastien Philippe, directeur de l’équipe, se félicite de cette promotion : "L’an passé, la première année de partenariat a été fructueuse pour les deux parties avec plusieurs podiums et une victoire qui ont permis à Fred de terminer l’année à la 4e place avec un total de 17 top 10 en 20 courses. "

"Certains détails l’ont empêché de se battre pour le titre, mais nous savons qu’il a les qualités pour y parvenir. Après deux ans de F3, la suite logique de notre collaboration passe par la F2. Les essais d’intersaison ont répondu à nos attentes et en 2022 nous aurons pour objectif de nous battre aux avant-postes."