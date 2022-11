Vesti disputera la saison 2023 de F2 avec Prema Racing

Par Emmanuel Touzot 21 novembre 2022 - 17:17





Frederik Vesti rejoindra l’équipe Prema pour disputer la saison 2023 de F2. Le pilote junior de Mercedes F1, qui a roulé avec ART en 2022, changera d’équipe pour sa deuxième année dans l’antichambre de la Formule 1.

"Rejoindre Prema pour la saison 2023 de Formule 2 est une excellente nouvelle pour moi" a déclaré le pilote. "Je connais Prema depuis 2019, lorsque nous avons remporté ensemble le championnat européen de Formule régionale. Prema est une équipe incroyable."

"Elle me donne la meilleure opportunité de me battre pour le titre de F2 en 2023 ! J’ai de grands rêves et Prema est l’équipe avec laquelle je crois pouvoir réaliser ces rêves. Il ne fait aucun doute que la F2 2023 sera incroyablement serrée, mais je donnerai tout pour être rapide et régulier tout au long de la saison."

René Rosin, le directeur du team, est heureux de retrouver ce pilote : "Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Frederik. C’est un pilote rapide et travailleur, que nous avons déjà eu l’occasion d’apprécier en 2019 et 2020."

"Nous sommes évidemment impatients d’unir à nouveau nos forces et de voir ce que nous pourrons réaliser ensemble la saison prochaine. Avec ses compétences et l’expérience, il a gagné en maturité. Nous nous attendons à ce qu’il soit un prétendant et nous sommes déterminés à le soutenir de la meilleure façon possible."