Vergne remporte la première course de l’alliance DS Techeetah

Qualifié en première ligne, Jean-Éric Vergne s’est emparé de la première place juste après la mi-course, avant de contrôler ses principaux concurrents jusqu’au drapeau à damier. Son équipier André Lotterer, parti de la septième position, a terminé au quatrième rang au terme d’une course serrée.

"Quelle journée ! C’est notre première victoire en tant que nouvelle équipe, grâce à une prestation exceptionnelle de Jean-Éric lors de notre course à domicile" a déclaré Mark Preston, le directeur de DS Techeetah. "Nous avons bien travaillé depuis Hong Kong et nous savons qu’il nous reste beaucoup à faire. Mais Jean-Éric a enfin réussi à tout aligner."

"André a aussi apporté sa pierre à l’édifice pour marquer de gros points. Nous nous replaçons à la troisième place du classement équipes, Jean-Éric est aussi troisième des pilotes et André est neuvième. Nous avons deux des meilleurs pilotes de la grille et une équipe incroyable. Aujourd’hui, elle a fait un travail extraordinaire et je voudrais remercier chacun de nos membres pour leurs efforts."

Avec quatre équipes en trois points chez les constructeurs, tout reste à jouer : "C’est très serré en tête du classement teams. Les deux premiers comptent 97 et 96 points et nous sommes troisièmes avec 95 points. Je ne me souviens pas du nombre de fois que nous l’avons dit, mais je le répète : tout peut arriver dans ce championnat, lors de chaque course."

"Nous ne pouvions pas espérer meilleur retour en Chine. L’évènement s’est révélé fantastique sur piste et en dehors, grâce à notre partenaire Atlantis Sanya. Ils ont accueilli nos 150 invités, qui ont suivi la course depuis une suite du 48e étage de l’hôtel. Nous voudrions les remercier pour leur grande hospitalité et nous sommes déjà impatients de revenir l’an prochain."

"Ça a été une bonne course" a déclaré Jean-Éric Vergne." Gagner en Chine avec une équipe chinoise est quelque chose d’incroyable, surtout après une série de trois E-Prix sans point. Je suis heureux de revenir sur la plus haute marche du podium."

"C’est bon pour la confiance, autant la mienne que celle de l’équipe, et nous revenons dans la course aux titres. Je pense que c’est un tournant de la saison. Nous devons continuer de travailler de la sorte lors des prochaines dates en Europe."

André Lotterer, au pied du podium, était également ravi : "Bravo à l’équipe et à Jean-Eric pour avoir gagné cette course. C’est une grande victoire à domicile ! Évidemment, j’aurais aimé être aussi sur le podium ou même gagner la course après Hong Kong…"

"Mais ça n’a pas été un mauvais week-end en partant septième et en terminant quatrième. J’ai pu faire des dépassements grâce à une bonne voiture. Je suis impatient d’être à Rome pour aller marquer davantage de points."

Xavier Mestelan Pinon, le directeur DS Performance, a déclaré : "Cette victoire est un résultat fantastique pour Jean-Éric et l’équipe. Elle nous place en très bonne position pour la seconde moitié du championnat. Nous nous sommes montrés compétitifs dans tous les compartiments lors de cette course en Chine, sur un marché très important pour DS Automobiles."

"C’est encourageant de revenir dans la course au titre avant les prochaines manches à Rome et à Paris. DS Performance va encore mener des essais de développement et d’autres évolutions arriveront sur les DS E-TENSE FE19 avant notre retour en Europe."