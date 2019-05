Vergne : Nous avons bien utilisé notre potentiel à Monaco

Après avoir conquis la pole position de l’E-Prix de Monaco, Jean-Éric Vergne s’est offert sa seconde victoire de la saison 2018/2019 du Championnat de Formule E FIA ABB, en menant la course de bout en bout.

DS TECHEETAH est la première équipe de l’histoire à mener le Championnat Teams tout en plaçant ses deux pilotes aux deux premières positions du classement Pilotes. Grâce à sa victoire en Principauté, Jean-Éric Vergne s’empare de la première place devant André Lotterer. L’Allemand reste leader du classement voestalpine des courses européennes.

Mark Preston, Team Principal de DS TECHEETAH Team Principal : " Jean-Éric a encore été exceptionnel aujourd’hui pour gagner l’E-Prix de Monaco. Et je crois que nous avons tous apprécié le retour d’André dans les points. Notre équipe est la première à placer ses deux pilotes aux deux premières places du championnat dans l’histoire de la Formule E. Nous sommes donc en tête du classement Teams avec quatre courses à disputer. Ça ne veut pas dire que nous allons nous relâcher, bien au contraire. Nous avons vu à quel point la fin de saison avait été serrée l’an passé. Notre objectif est de rester devant jusqu’au bout et dans les deux classements cette fois-ci… "

Xavier Mestelan Pinon, Directeur de DS Performance : " Dès le début de la saison, nos pilotes savaient que les DS E-TENSE FE19 et l’équipe DS TECHEETAH leur permettraient de se battre pour les titres. Au terme de ce neuvième E-Prix, nous sommes en tête des deux championnats grâce à nos deux pilotes et au travail exceptionnel de toute l’équipe. Le classement reste très serré et New York est encore loin, mais nous avons déjà réalisé de grandes choses et nous en sommes fiers. "

Jean-Éric Vergne, vainqueur : " Quelle journée ! Je ne pourrais pas être plus heureux après avoir décroché ma première victoire à Monaco. Je voudrais vraiment remercier toute l’équipe qui a préparé une monoplace fantastique aujourd’hui. Je crois que nous avons bien utilisé son potentiel. Maintenant, nous sommes en tête du championnat et André est deuxième. Il faut continuer sur cette voie et c’est ce que nous allons faire ! "

André Lotterer, septième : " Félicitations à Jean-Éric et à toute l’équipe. Nous avons marqué de gros points aujourd’hui. J’ai raté ma qualification, mais j’ai pu me rattraper en course pour marquer des points. C’était assez fou, mais j’ai réussi à gagner des places au départ. Quand j’ai vu que les positions commençaient à être figées, j’ai été plus patient. J’ai encore pu faire un ou deux dépassements et j’ai profité des problèmes des autres. C’est toujours positif de faire une bonne course, mais j’aurais préféré mieux me qualifier. La septième place offre quelques points. Nous avons une bonne monoplace, alors je viserai un meilleur résultat lors des prochaines courses. "