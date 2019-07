Vergne ’ne réalise pas’ qu’il est double champion de Formule E

Jean-Eric Vergne est devenu le premier pilote à remporter deux titres en Formule E, après un week-end compliqué à New York où il a toutefois assuré le minimum. Le Français enchaîne une deuxième titre consécutif dans la discipline.

"C’est incroyable" avouait-il. "Le week-end n’avait pas commencé comme je l’espérais. Cette dernière course n’a pas non plus été idéale, mais ça ne compte pas, car nous avons atteint l’objectif de gagner les deux championnats."

Il vient de marquer à jamais la discipline, d’autant qu’il parvient à enchaîner les deux titres avec deux voitures de génération différente, puisque l’an dernier, c’était la dernière saison pour les monoplaces de première génération.

Il a tenu à remercier son équipe pour le travail accompli : "Je n’arrive pas encore à réaliser que je suis le premier pilote à gagner deux titres. Je ne peux que remercier mon incroyable équipe et ceux qui œuvrent en coulisses. C’est à nous !"

Pour couronner le tout, DS Techeetah a également remporté le titre constructeurs, ce dont se félicite Xavier Mestalan Pinon, Directeur de DS Performance : "Nous avons entamé notre engagement en Formule E il y a quatre ans et l’objectif a toujours été de gagner. Cette fois, c’est fait. Nous sommes Champions."

"Champions Teams avec DS Techeetah et Champion Pilotes avec Jean-Éric Vergne. C’est historique et nous en sommes très fiers. Pour atteindre ce niveau de performance, il faut être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Ce soir, nous avons réussi. Toute l’équipe peut être très fière. We did it !"